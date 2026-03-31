Supraviețuri miraculoase ale copiilor dispăruți: de ce fug minorii de acasă?

Mii de copii dispăruți în România într-un singur an. De ce fug minorii de acasă?

Supraviețuri miraculoase: de ce fug copiii de acasă? În imagine: Rebeca și Melisa, cele două fetițe dispărute din Mureș, găsite după mai bine de 24 de ore de căutări|Sursa: Ministerul Afacerilor Interne, România – Facebook

Două fetițe dispărute, găsite după mai bine de 24 de ore de căutări: au rezistat singure o noapte într-o zonă împădurită.

Într-un singur an, peste 9.500 de copii au dispărut în România. Cazul fetițelor de 4 și 5 ani, dispărute în Mureș și găsite după mai bine de 24 de ore de căutări cu drone și un elicopter este unul fericit, însă fenomenul dispariției minorilor rămâne îngrijorător.

Două fetițe dispărute, găsite după mai bine de 24 de ore de căutări: au rezistat singure o noapte într-o zonă izolată

Rebeca și Melisa, două fetițe de 4 și 5 ani, dispărute duminică seara, au fost găsite după căutări intense și o mobilizare extraordinară.

Cadavrul copilului dispărut în Someș în urmă cu o lună a fost găsit

Cele două copile s-au îndepărtat de casă pentru a se juca și au dispărut din vizorul părinților. Rebeca și Melisa au supraviețuit uluitor, singure, într-o zonă împădurită.

Minorele au fost găsite de un pădurar, în timp ce forțe impresionante au fost antrenate în cătutarea acestora. După mai bine de 24 de ore de căutări, fetițele au fost găsite într-o zonă izolată din Târnăveni, județul Mureș.

Peste 9.500 de copii dispăruți într-un an

Potrivit datelor oficiale, în perioada mai 2024 – mai 2025, Poliția Română a înregistrat 9.548 de sesizări privind minori dispăruți.

Deși cele mai multe cazuri vizează adolescenți între 14 și 17 ani - peste 7.200 de sesizări, în cazul copiilor sub 5 ani s-au înregistrat peste 100 de dispariții, potrivit unui raport publicat în primăvara anului trecut de organizația Salvați Copiii.

În 2024, aproape 700 de oameni au fost dați dispăruți în județul Cluj, dintre care peste jumătate erau copii: majoritatea persoanelor au fost găsite. Astfel, au fost raportate 678 de cazuri de dispariții, 467 din cei dispăruți fiind minori, iar în cele mai multe din cazuri, persoanele dispărute au fost găsite și încredințate familiei.

Supraviețuri miraculoase: cum rezistă copiii dispăruți departe de casă?

Spre exemplu, în urmă cu un an, doi frați din Bistrița-Năsăud, dispăruți într-o zi de vineri, au fost găsiți a doua zi după ce au rezistat o noapte ascunși sub o claie de fân.

Astfel, cei doi fraţi de 7, respectiv 10 ani, din localitatea Poienile Zagrei, care au dispărut de acasă vineri după-amiază, în 14 martie 2025, au fost găsiţi sâmbătă dimineaţa, fiind ascunşi sub o claie de fân, foarte aproape de casă.

Alarma a fost dată de mama copiilor, fiind căutați de polițiști, jandarmi și voluntari.

Un alt caz similar a fost înregistrat la finalul lui aprilie anul trecut, în Sibiu: prin informare Ro-Alert, autoritățile anunțau dispariţia a doi copii de 11 ani din localitatea Alţâna. Cei doi băieţi au plecat după lemne, dar nu au mai revenit acasă. După ore susținute de căutări, cei doi au fost găsiți la peste 40 km de casă.

Minorii în vârstă de 11 ani au fost găsiţi de poliţişti pe câmp, aproape de troiţa din comuna Şelimbăr, învecinată cu municipiul Sibiu, la o distanță de zeci de kilometri de locul dispariției.

În perioada mai 2024 – mai 2025, cele mai multe dispariții au fost sesizate în București, județele Bistrița-Năsăud, Iași și Constanța.

Copii dispăruți în România: principalele cauze

Fenomenul copiilor care fug este complex și multifactorial, iar principalele motive care îi pot determina pe copii să fugă vizează:

• Probleme familiale - Conflicte parentale, violență domestică, abuz sau neglijare.

• Suferință emoțională - Sentimente de neînțelegere, singurătate sau respingere.

• Presiune academică - Dificultăți academice, bullying sau excluziune socială.

• Căutarea autonomiei - Nevoia de independență și libertate, în special în timpul adolescenței.

• Influență externă - Presiunea colegilor sau influența negativă a grupului.

Factorii de risc variază în funcție de vârsta copilului, de mediul familial și de mediul social, menționează organizația Salvați Copiii. Comunicarea deschisă, ascultarea activă și atenția acordată semnelor de avertizare sunt esențiale pentru prevenirea acestui comportament.

Anual, ziua de 25 mai este dedicată copiilor dispăruţi în întreaga lume pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la problema copiilor dispăruți și pentru a transmite un mesaj de speranță familiilor acestora.

