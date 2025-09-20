Șase pui de câine, salvați după ce au fost abandonați la Beliș. Stăpânul fără suflet, căutat de polițiști. FOTO

Șașe pui de câine au fost salvați după ce au fost găsiți abandonați într-un sac înnodat într-o în zona lacului Beliș.

Șase pui de câine au fost salvați de polițiști după ce au fost găsiți într-un sac înnodat, abandonat într-o prăpastie de sub un pod din zona lacului Beliș.

Câțeii au ajuns la o ajociație de protecție a animalelor

„Plânsetele lor au atras atenția unor persoane aflate în căutarea unui loc de picnic, iar o tânără din Cluj-Napoca a sesizat imediat polițiștii Secției 8 Poliție Rurală Huedin. Cățeii au fost preluați și transportați la un cabinet veterinar din Cluj-Napoca, unde, timp de aproximativ două săptămâni, au primit îngrijiri medicale, tratamente și au fost deparazitați. Ulterior, micuții au fost preluați de o asociație de protecție a animalelor, care se va ocupa de găsirea unor familii iubitoare”, se arată într-o informare trimisă vineri de IPJ Cluj.

Cei șașe pui abandonați au fost salvați | Foto: IPJ Cluj

Activitatea a beneficiat de sprijinul Consiliului Județean Cluj în ceea ce privește partea logistică și financiară, asigurând astfel resursele necesare pentru îngrijirea temporară a animalelor.

Persoana care a abandonat câțeii este căutată pentru comiterea infracțiunii de schingiuire a animalelor | Foto: IPJ Cluj

Polițiștii continuă verificările pentru identificarea persoanei responsabile, sub aspectul comiterii infracțiunii de schingiuire a animalelor, conform Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor.

