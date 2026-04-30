Renașterea Conacului Dujardin, investiție de 10 milioane de lei pentru restaurarea monumentului istoric din Bonțida

Unul dintre conacele aristocrației transilvănene, aflat de ani buni în paragină, urmează să fie restaurat și reintrodus în circuitul turistic.

Consiliul Județean Cluj a emis autorizația de construire necesară pentru începerea lucrărilor de restaurare și reabilitare a Conacului Dujardin, situat în satul Coasta, comuna Bonțida. | Foto: CJ Cluj

Proiectul vizează readucerea la viață a clădirii istorice și includerea acesteia în circuitul turistic regional și național, în contextul în care zona Bonțida este deja cunoscută pentru patrimoniul său arhitectural.

O clădire în pragul degradării totale

Imobilul, construit în stil baroc în secolul al XVIII-lea, se află într-o stare avansată de degradare. Clădirea principală, cu o suprafață utilă de 213 metri pătrați, este afectată de infiltrații masive de apă, crăpături în structura acoperișului, dislocări de materiale de construcție și lipsa tencuielilor.

Fără intervenții urgente, monumentul risca să se deterioreze ireversibil.

Lucrări ample de consolidare și restaurare

Investiția, realizată de Primăria comunei Bonțida, presupune lucrări complexe: eliminarea umidității din pereți, refacerea structurii de rezistență, consolidarea șarpantei, înlocuirea învelitorii, dar și racordarea la utilități.

De asemenea, vor fi amenajate terenul din jurul conacului și împrejmuirea proprietății, astfel încât întregul ansamblu să poată fi valorificat turistic.

Valoarea totală a proiectului se ridică la peste 10,6 milioane de lei, finanțarea fiind asigurată din fonduri europene.

O istorie de aproape trei secole

Conacul Dujardin are o istorie îndelungată, fiind construit în anul 1748 și aparținând baronului Jozsef Dujardin, care a preluat proprietatea de la mama sa, Ileana Bethlen de Beclean.

În perioada comunistă, în 1962, imobilul a fost naționalizat și transformat în școală primară, funcțiune pe care a avut-o până în anul 2010. După închiderea școlii, clădirea a fost abandonată și lăsată să se degradeze.

Pariu pe turism și identitate locală

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a subliniat că restaurarea conacului nu este doar o investiție în infrastructură, ci și în identitatea comunității locale.

Autoritățile mizează pe faptul că, alături de castelele familiei Bánffy din zonă, conacul va contribui la creșterea atractivității turistice a comunei Bonțida și la dezvoltarea economică a regiunii.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

