Emil Boc, mesaj de la Bruxelles: „Acum se decide viitorul Uniunii Europene!”

Primarul Clujului a participat la discuții la nivel european privind viitorul buget al Uniunii Europene, subliniind importanța implicării orașelor și regiunilor în luarea deciziilor.

Emil Boc, alături de oficiali europeni și reprezentanți ai administrațiilor europene, în cadrul unei întâlniri la Bruxelles privind viitorul buget al Uniunii Europene 2027–2034. | Foto: Facebook Emil Boc

Emil Boc a fost prezent la Bruxelles la dezbateri privind Cadrul Financiar Multianual 2027–2034, pe care îl consideră esențial pentru direcția Uniunii Europene în următorul deceniu.

Discuții la nivel european despre viitorul buget

„Bruxelles: Acum se decide viitorul Uniunii Europene. Cadrul Financiar Multianual 2027-2034 este mai mult decât un buget, este acel „lipici” care trebuie să țină Europa unită și împreună”, a transmis edilul.

Întâlniri cu oficiali europeni

În cadrul întâlnirilor, Emil Boc a discutat, alături de Rafal Trzaskowski, primarul Varșoviei, și Mario Conte, primarul orașului Treviso, în numele The EU Covenant of Mayors, cu doi raportori ai Parlamentului European.

Este vorba despre Andrey Novakov, raportor pentru Planul Național și Regional în cadrul Comisiei de dezvoltare regională, și Karlo Ressler, raportor în Comisia de buget, implicați direct în conturarea viitorului buget european.

Rolul orașelor și regiunilor, în prim-plan

Primarul Clujului a subliniat că viitorul Uniunii Europene depinde în mod direct de implicarea autorităților locale și regionale în procesul decizional.

„Nu există viitor pentru Uniunea Europeană fără un rol puternic al orașelor și regiunilor în pregătirea, aprobarea și implementarea viitorului buget al Uniunii Europene”, a precizat Emil Boc.

Mizele Cadrului Financiar Multianual 2027–2034

Cadrul Financiar Multianual reprezintă principalul instrument prin care Uniunea Europeană își stabilește prioritățile de finanțare pe termen lung, influențând domenii esențiale precum dezvoltarea regională, infrastructura, tranziția verde sau digitalizarea.

Discuțiile aflate în desfășurare la Bruxelles sunt considerate decisive pentru modul în care vor fi alocate resursele și pentru echilibrul dintre statele membre și autoritățile locale în următorii ani.

