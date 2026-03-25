Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj marchează 10 ani de zboruri spre Varșovia, peste 300.000 de pasageri și conexiuni globale prin LOT

Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj, alături de Consiliul Județean Cluj și compania aeriană națională a Poloniei, LOT Polish Airlines, marchează un moment important, un deceniu de colaborare.

Oficiali ai aeroportului clujean și ai companiei LOT Polish Airlines, în timpul conferinței care marchează 10 ani de conexiune aeriană între Cluj-Napoca și Varșovia. | Foto: monitorulcj.ro

Evenimentul aniversar a avut loc miercuri, 25 martie 2026, cu ocazia sosirii zborului operat pe ruta Varșovia – Cluj-Napoca, simbol al unei legături aeriene care, în timp, a devenit esențială pentru regiune.

Un parteneriat strategic început în 2016

Colaborarea dintre Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj și LOT Polish Airlines a debutat în 30 martie 2016, odată cu lansarea rutei directe Cluj-Napoca – Varșovia. De atunci, această conexiune a oferit pasagerilor acces rapid la o rețea extinsă de destinații internaționale, prin hub-ul din capitala Poloniei.

În cei 10 ani de operare constantă, ruta a contribuit la consolidarea relațiilor economice, turistice și diplomatice dintre România și Republica Polonă, devenind un pilon important pentru mobilitatea regională.

Conectivitate extinsă prin hub-ul de la Varșovia

Directorul Aeroportului Internațional Cluj, David Ciceo, a subliniat importanța acestei rute pentru dezvoltarea traficului aerian: „Se oferă foarte multe conexiuni prin Varșovia. Sunt conexiuni foarte bune spre Europa și spre SUA, ceea ce face ca această rută să fie extrem de atractivă pentru pasagerii din Cluj și din întreaga regiune.”

Acesta a mai transmis următoarele: „În cei peste 10 ani de colaborare cu compania aeriană LOT Polish Airlines pentru operarea rutei dintre Cluj-Napoca și Varșovia, realizată de pe Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj, au fost transportați peste 300.000 de pasageri, fapt care evidențiază importanța și succesul acestei conexiuni aeriene pentru regiune. Evoluția traficului pe această rută a este una ascendentă, de la aproximativ 12.000 de pasageri transportați în anul debutului primelor zboruri, respectiv 2016, până la peste 50.000 de pasageri transportați anual, în prezent. Aceste rezultate confirmă interesul tot mai mare pentru această rută și rolul său strategic în conectarea regiunii la rețeaua internațională de destinații prin hub-ul din Varșovia.

Hub-ul de la Varșovia permite accesul către numeroase destinații internaționale, inclusiv către țările baltice și nordice, dar și către alte mari centre europene și intercontinentale.

Reprezentanți ai Aeroportului Internațional „Avram Iancu” Cluj, Consiliului Județean Cluj și LOT Polish Airlines, în cadrul evenimentului aniversar dedicat celor 10 ani de parteneriat Cluj–Varșovia. | Foto: monitorulcj.ro

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a subliniat importanța acestui parteneriat pentru dezvoltarea județului și a regiunii:

„Aniversarea a 10 ani de la debutul operațiunilor LOT Polish Airlines pe Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj reprezintă un reper important pentru dezvoltarea conectivității aeriene a județului și a întregii regiuni a Transilvaniei. Prin sprijinul constant al Consiliul Județean Cluj, acest parteneriat strategic a contribuit la consolidarea legăturilor dintre România și Polonia, oferind pasagerilor acces facil la numeroase destinații internaționale prin hub-ul din Varșovia. Acest parcurs de succes reconfirmă poziția Aeroportului Internațional Cluj ca aeroport regional de referință și evidențiază atractivitatea Clujului pentru marile companii aeriene. Suntem încrezători că această colaborare va continua să se dezvolte în beneficiul pasagerilor și al mediului economic și turistic din regiune.”

Impact economic și oportunități pentru investitori

La rândul său, Radu Rațiu, vicepreședintele Consiliului Județean Cluj, a evidențiat rolul strategic al conexiunilor aeriene în dezvoltarea economică a județului:

„Orice cursă aeriană este o cale prin care investitorii pot să vină în județul nostru. Mai mult decât atât, Varșovia este un hub important, de unde se pleacă spre numeroase destinații din Europa, spre țările baltice și nordice. Este important să păstrăm o cursă aeriană între România și Polonia, două dintre cele mai importante țări din Europa.”

Un deceniu de creștere și perspective de dezvoltare

Evenimentul aniversar marchează nu doar 10 ani de operare, ci și un parcurs solid al colaborării dintre autoritățile locale și operatorul aerian polonez, care a susținut dezvoltarea unei rețele de zboruri eficiente și adaptate cerințelor pieței.

Prin menținerea și dezvoltarea acestei rute, Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj își consolidează poziția de principal nod aerian al regiunii, facilitând mobilitatea pasagerilor și atragerea de noi oportunități economice pentru Transilvania.

