„Plămânul Clujului” măcelărit, dosar penal după tăieri ilegale masive în Hoia-Baciu, sub ochii autorităților

Inspectorii Gărzii Forestiere au descoperit că au fost doborâți mai mulți arbori decât permite legea și au sesizat procurorii, dar și Garda de Mediu pentru alte nereguli.

Pădurea Hoia, la un pas de dezastru: 2 hectare de pădure au fost rase

În timp ce clujenii cer protejarea zonei, autoritățile silvice susțin că prioritară rămâne exploatarea lemnului.

Dezvăluiri exclusive realizate de Digi24 scot la iveală defrișări masive în pădurea Hoia-Baciu, unde hectare întregi au fost tăiate „la ras”, peste limitele legale. Inspectorii Gărzii Forestiere au sesizat procurorii, iar cazul a ajuns în atenția anchetatorilor.

Potrivit informațiilor exclusive Digi24, în pădurea Hoia-Baciu, situată la marginea municipiului Cluj-Napoca, au fost efectuate tăieri rase pe suprafețe extinse. Practic, arborii au fost eliminați complet din anumite parcele.

„Fiind vorba de o tăiere la ras, clar se taie toți arborii care sunt prezenți acolo”, a declarat directorul Direcției Silvice Cluj, Viorel Mihiș, în materialul realizat de Digi24.

Imaginile surprinse în teren arată inclusiv cioate de dimensiuni mari, aparținând unor arbori seculari, unii cu diametrul de peste un metru.

Stejari seculari, tăiați „pentru a fi înlocuiți”

Motivul invocat de reprezentanții Romsilva este așa-numita „tăiere de substituire”, prin care arborii considerați mai puțin valoroși ar urma să fie înlocuiți cu specii precum stejarul sau gorunul.

Însă, potrivit anchetei exclusive Digi24, printre arborii doborâți s-au aflat chiar stejari maturi și valoroși, ceea ce ridică serioase semne privind justificarea intervenției.

Nereguli grave, amenajament fără aprobări legale

Investigația Digi24 scoate la iveală o problemă majoră: amenajamentul silvic în baza căruia s-au făcut exploatările nu era aprobat legal.

Conform legislației, acesta trebuie să aibă:

ordin de ministru,

aviz de mediu,

avizul comisiei tehnice (CTAS).

În cazul pădurii Hoia:

exista doar avizul CTAS,

lipsea avizul de mediu,

nu exista ordin de ministru.

Situația a fost confirmată chiar de șeful Ocolului Silvic Cluj, Radu Bara: „Avizul de la mediu nu îl am”.

Dosar penal pentru abuz în serviciu

Inspectorii Gărzii Forestiere au constatat că s-au tăiat mai mulți arbori decât permite legea și au sesizat Parchetul. „Este o încălcare a legii și pentru asta sesizăm Parchetul”, a declarat inspectorul-șef Istrate Ștețco, potrivit materialului exclusiv Digi24.

Printre neregulile constatate se numără și nerespectarea distanței minime dintre parchetele de exploatare, prevăzută de legislație.

Exploatări fără restricții, deși zona se suprapune peste arii protejate

Un alt aspect grav evidențiat de ancheta Digi24 este faptul că amenajamentul se suprapune parțial peste o arie naturală protejată, ceea ce ar fi impus restricții suplimentare.

Cu toate acestea, reprezentanții silvici au recunoscut că nu au aplicat astfel de limitări. „Nu am procente din volum, deci nu am restricții”, a declarat șeful de ocol, potrivit Digi24.

„Plămânul Clujului”, între drujbe și interese imobiliare

Pădurea Hoia-Baciu este considerată una dintre cele mai importante zone verzi din apropierea Clujului, frecventată zilnic de locuitori pentru recreere. De ani de zile, comunitatea locală și organizațiile de mediu cer declararea zonei ca arie naturală protejată, pentru a opri exploatările și presiunea imobiliară. Până atunci, însă, reprezentanții Direcției Silvice susțin că funcția economică primează în fața rolului social al pădurii.

Ancheta continuă

Cazul, dezvăluit în exclusivitate de Digi24 în cadrul campaniei „Statul la Stat”, este acum în atenția procurorilor și a Gărzii de Mediu, care verifică amploarea neregulilor. Situația pădurii Hoia-Baciu rămâne incertă, în timp ce presiunea publică pentru protejarea zonei crește.

