Pădurea Hoia-Baciu, pe cale să devină arie naturală protejată! 80.000 de lei pentru studiu asupra biodiversității

Primăria Cluj-Napoca plătește peste 16.000 de euro pentru realizarea unui studiu asupra biodiversității sitului Pădurea Hoia-Cheile Baciului pentru declararea ca arie naturală protejată.

Pădurea Hoia-Baciu, pe cale să devină arie naturală protejată! FOTO: Facebook/ Tibor Hartel

Pădurea Hoia-Baciu va deveni arie naturală protejată. Primăria Cluj-Napoca a contractat o firmă pentru realizarea unui studiu de biodiversitate, astfel încât pădurea să poată fi conservată.

Astfel, administrația locală plătește SC M&S Ecoproiect SRL suma de 80.000 de lei pentru „servicii de documentație științifică”, respectiv studiu asupra biodiversității sitului pădurea Hoia-Cheile Baciului în vederea conservării și protejării, respectiv declararea pădurii Hoia-Cheile Baciului ca zonă naturală și instituirea regimului de arie naturala protejată. „Studiul care se dorește a fi realizat va îndeplini rolul de bază pentru luarea unor măsuri de management în scopul conservării arealului natural, amenințat de factorul antropic, conform cerințelor autorității contractante”, se arată pe platforma de achiziții publice.

Proiectul pentru includerea pădurii Hoia în rețeaua ariilor protejate urbane a fost propus de USR PLUS în bugetul municipiului Cluj-Napoca pe 2022. În ultimii ani, au avut loc mai multe proteste împortiva construirii unor ansambluri imobiliare în pădurea Hoia, proiectul celor de la USR venind ca reacție la doleanțele societății civile.

Administrația Cluj-Napoca a rezervat un buget de 100.000 de lei pentru a iniția acest proiect în anul 2022, iar Emil Boc, primarul municipiului, a dat asigurări că susține acest proiect, în urma negocierilor cu USR din prima parte a anului.

Arealul Natural Hoia va include întreaga zonă dintre Baciu, Florești și Cluj-Napoca și include extinderea rezervațiilor existente, precum Rezervația de Stejar Pufos, Cheile Baciului, cât și protejarea pajiștii cu peri seculari și a pășunilor din acest areal. „Scopul proiectului este conturarea unei zone de dezvoltare durabilă, astfel încât dezvoltarea zonei să nu cadă pradă urbanismului haotic din zona metropolitană și să creeze condițiile necesare pentru un cadru natural unic în România”, au aratătat inițiatorii proiectului.

Proiectul are potențialul de a se extinde asupra unui areal de 1.600 de hectare, devenind cel mai întins proiect de arie urbană protejată din țară. Mai mult, va fi primul proiect din țară care presupune colaborarea a trei primării.

Includerea în rețea ar proteja pădurea de construcții

Includerea Pădurii Hoia în rețeaua națională de arii urbane protejate ar preveni construirea de noi ansambluri imobiliare pe perimetrul vizat, o problemă semnalată de activiștii de mediu din Cluj în 2021. Un complex imobiliar urmează să se construiască în actuala zonă de recreere de la marginea pădurii, care va cuprinde în primă fază opt blocuri cu înălţimi de până la 9 etaje și va avea o suprafaţă de 2,8 hectare. Zeci de clujeni au protestat în noiembrie 2021, cerând stoparea lucrărilor, însă, potrivit Alexandrei Oană, șantierul de aici a continuat.

În septembrie, consilierii județeni USR Cluj și cei din filialele Cluj-Napoca, Baciu și Florești au depus o inițiativă pentru vestul zonei metropolitane: un proiect de hotărâre privind realizarea Master Planului vizând Arealul Natural Hoia – Baciu. Proiectul a fost depus după o perioadă lungă de consultare cu societatea civilă și a pornit o serie de evenimente publice dedicate acestui obiectiv.

„Este un proiect de anvergură, care prevede parteneriatul între cele trei UAT-uri și, având în vedere că vorbim de o suprafață de peste 1.600 de hectare, Hoia – Baciu are potențialul de a deveni cel mai mare areal natural din țară. Nu e un proiect care a pornit de la zero. Există o susținere locală intensă pentru acest proiect: comunitatea științifică și clujenii au militat pentru el. Este un proiect pentru care și noi am militat, depunând un amendament la bugetul local. Ce lipsește în acest moment este voința politică astfel încât Arealul Natural Hoia – Baciu să devină realitate. Depunem acest proiect și vă așteptăm alături de noi, pentru ca inițiativa să devină o realitate pentru clujeni", Alexandra Oană, consilier local USR Cluj.

Proiectul susține realizarea unui Master Plan unitar pentru întreaga zonă mărginită de Pădurea Bogoșir, Pădurea Saloș, Pădurea Chișegeu, Pădurea Hoia, Pădurea de Stejar Pufos de la Hoia, Rezervația Naturală Cheile Baciului, Platoul Sift și toate zonele intermediare necesare pentru protecția biodiversității dintre acestea este esențială pentru dezvoltarea unitară a zonei metropolitane între Baciu, Florești și Cluj-Napoca pe termen lung și foarte lung.

Arealul Hoia-Baciu beneficiază de un amestec unic de elemente naturale care trebuie dezvoltate astfel încât să contribuie la prestigiul internațional al Clujului. Nu e vorba doar de o pădure, ci un întreg ecosistem care poate deveni unul de referință la nivel european dacă se va bucura de protecția necesară pentru a accesa fonduri europene.

