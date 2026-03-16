Două adolescente aflate în sistemul de protecție a copilului au ajuns victimele unei rețele de trafic de minori

O rețea de trafic de minori a exploatat două adolescente aflate în sistemul de protecție a copilului, după ce verișoara uneia dintre ele le-a convins să plece din centru cu promisiunea unor bani câștigați rapid.

Rețea de exploatare sexuală a două minore provenite dintr-un centru de plasament. Doi inculpați au fost condamnați la pedepse grele, iar dosarul a ajuns în apel la Curtea de Apel Cluj.

Potrivit actelor din dosar, totul a început în luna august 2024, când inculpata, Emanuela Elena B., care era verișoara uneia dintre fete, a luat legătura cu aceasta. Minora locuia într-o casă de tip familial, împreună cu alți copii aflați în grija statului. Fetele proveneau din medii vulnerabile și nu aveau sprijin familial stabil, aspect care, potrivit instanței, le-a făcut mult mai ușor de manipulat.

Racolate prin promisiunea unor câștiguri rapide

În 18 august 2024, inculpata a sunat la centrul în care locuia minora și i-a spus că există o modalitate rapidă de a face bani. Femeia i-a propus să plece cu ea și să practice prostituția, spunându-i că poate câștiga sume considerabile într-un timp scurt. În aceeași discuție, i-a cerut fetei să mai convingă încă o minoră din centru să li se alăture.

A doua adolescentă a acceptat propunerea, iar planul a fost pus în aplicare chiar a doua zi. În 19 august 2024, cei doi inculpați au venit cu un taxi și le-au luat pe fete. Din acel moment, potrivit procurorilor, a început exploatarea lor sexuală.

Transportate și mutate în mai multe orașe

Schema folosită de inculpați era relativ simplă, dar eficientă. Cei doi închiriau apartamente în regim hotelier, pe perioade scurte de timp, în diferite orașe. După ce stabileau locul în care urmau să stea, publicau anunțuri pe site-ul Publi24, prezentându-le pe fete drept escorte.

Pentru a atrage mai mulți clienți, inculpații, Emanuela Lorena B. și Gruia Florin B., foloseau fotografii care nu aparțineau minorelor, astfel încât identitatea lor să nu poată fi ușor descoperită. În anunțuri erau trecute numere de telefon controlate de inculpați.

Clienții sunau, iar întâlnirile erau stabilite în apartamentele închiriate.

Potrivit declarațiilor din dosar, tarifele pentru serviciile sexuale erau stabilite de inculpați. Pentru un act sexual se cereau între 150 și 300 de lei, iar pentru o oră între 300 și 500 de lei.

Banii erau încasați de cei doi inculpați, care păstrau o parte importantă din sume. Victimele primeau doar o parte din bani sau li se spunea că sumele sunt folosite pentru plata chiriei, a transportului sau a altor cheltuieli.

Minorele erau mutate frecvent dintr-un oraș în altul, tocmai pentru a evita suspiciunile și pentru a menține activitatea cât mai discretă. În dosar sunt menționate localități precum Satu Mare, Timișoara și Sighetu Marmației, unde au fost închiriate apartamente și unde au avut loc întâlnirile cu clienții.

Control și presiuni asupra victimelor

Din declarațiile victimelor rezultă că fetele erau supravegheate constant de inculpați. Acestea nu aveau libertatea de a pleca sau de a refuza clienții. În plus, erau manipulate psihologic. Li se spunea că dacă vor spune cuiva ce se întâmplă, bărbatul va ajunge la închisoare și vor avea probleme grave.

Una dintre victime a povestit că ajunsese să consume „cristale” (droguri) pentru a putea face față situației. Potrivit declarațiilor sale, uneori era nevoită să întrețină relații sexuale cu mai mulți clienți într-o singură noapte.

Cazul a ajuns în atenția autorităților și a fost preluat de DIICOT – Biroul Teritorial Maramureș, care a deschis o anchetă pentru trafic de minori și exploatare sexuală.

Procurorii au adunat probe, inclusiv declarațiile victimelor, ale martorilor și ale unor bărbați care au recunoscut că au răspuns la anunțurile publicate pe internet și au mers la apartamentele închiriate.

În timpul procesului, situația a devenit mai complicată. Una dintre minore și o martoră și-au schimbat declarațiile și au susținut că ar fi practicat prostituția de bunăvoie. Instanța a analizat însă întregul context și a concluzionat că aceste afirmații nu sunt credibile.

Judecătorii au subliniat că victimele erau minore, proveneau din medii vulnerabile și se aflau într-o situație de dependență față de inculpați.

În urma analizării probelor, instanța a stabilit că inculpații au recrutat, transportat și exploatat sexual minore pentru a obține bani.

Condamnări severe

La finalul procesului, Tribunalul Maramureș a pronunțat pedepse foarte severe. Bărbatul, care avea deja antecedente penale pentru infracțiuni precum tâlhărie, șantaj și lipsire de libertate, a fost condamnat la 20 de ani și 4 luni de închisoare. Concubina sa, cea care a racolat inițial victimele și a participat la organizarea activității, a fost condamnată la 13 ani și 4 luni de închisoare.

Instanța a dispus și acordarea unor daune morale pentru victime. Una dintre fete a primit 5.000 de euro, iar cealaltă 75.000 de lei.

De asemenea, judecătorii au dispus confiscarea bunurilor folosite în activitatea infracțională, inclusiv un autoturism Audi A6 și mai multe telefoane mobile utilizate pentru publicarea anunțurilor și contactarea clienților.

În motivarea hotărârii, instanța a subliniat că exploatarea sexuală a minorilor produce traume psihologice profunde, care pot afecta întreaga evoluție ulterioară a victimelor. Cauza se află în prezent în apel la Curtea de Apel Cluj, unde judecătorii vor reanaliza probele și pedepsele stabilite în primă instanță.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

