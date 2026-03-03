Cascadă apărută în apropierea bazei sportive „La Terenuri” din Cluj. Debit crescut pe pârâul Calvaria.

Clujenii care au trecut ieri, 3 martie 2026, prin zona bazei sportive „La Terenuri” din cartierul Mănăștur au putut observa un fenomen neobișnuit: pârâul Calvaria a înregistrat un debit mult mai mare decât de obicei, iar apa care curge peste pragurile din albie a format un adevărat șirag de cascade.

3 martie 2026, baza sportivă „La Terenuri”. Debit crescut pe pârâul Calvaria, unde apa formează un șirag de cascade, posibil ca urmare a lucrărilor din zona Canalului Morii. | Foto: Banciu Andrei

Potrivit imaginilor și informațiilor primite de redacția Monitorul de Cluj, creșterea debitului ar putea fi legată de lucrările aflate în desfășurare în zona Canalului Morii, în apropierea Parcului Rozelor. Pentru realizarea proiectului de amenajare a unui nou parc pe culoarul Canalului Morii, autoritățile au intervenit în albia canalului, ceea ce a impus închiderea fluxului de apă de la barajul Grigorescu.

Lucrările de pe Canalul Morii schimbă temporar fluxul de apă din zonă

În acest context, pentru a evita ca întregul Canal al Morii să rămână fără apă pe durata lucrărilor, ar fi fost redirecționat un alt curs de apă, pârâul Calvaria, alimentat din bazinul situat pe strada Mărișel. Astfel, pârâul devine temporar principala sursă de apă pentru Canalul Morii.

Proiect de peste 9 milioane de euro pentru transformarea zonei Parcului Rozelor

Lucrările din zona Parcului Rozelor fac parte dintr-un proiect amplu de regenerare urbană. Primăria Cluj-Napoca investește peste 9 milioane de euro pentru amenajarea unui parc modern pe culoarul Canalului Morii, între Someș și strada Plopilor, pe o suprafață de aproximativ 32.000 de metri pătrați. Proiectul include plantarea a peste 250 de arbori noi, extinderea spațiilor verzi, alei pietonale, zone de joacă, spații pentru sport și piste pentru biciclete.

3 martie 2026, baza sportivă „La Terenuri". Debit crescut pe pârâul Calvaria, unde apa formează un șirag de cascade, posibil ca urmare a lucrărilor din zona Canalului Morii.

Foto: Banciu Andrei

Modificări temporare ale cursurilor de apă pe durata lucrărilor

Finalizarea investiției este estimată pentru anul 2026, când zona dintre Parcul Rozelor și cartierul Plopilor ar urma să devină un nou pol de recreere pentru clujeni.

Până atunci însă, intervențiile asupra infrastructurii hidrotehnice pot produce modificări temporare ale fluxurilor de apă, cum este și cazul debitului crescut observat în aceste zile pe pârâul Calvaria.

