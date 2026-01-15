Alocația zilnică de hrană în centrele sociale, majorată cu 10 lei pentru „asigurarea unor condiții decente”

Alocaţia zilnică de hrană pentru copii, persoane cu dizabilităţi şi persoane vârstnice creşte de la 22 lei la 32 lei/zi. Măsura este menită să asigure „condiții decente” de îngrijire.

Alocația zilnică de hrană pentru copii, persoane cu dizabilități, persoane vârstnice și alte categorii vulnerabile va crește de la 22 lei la 32 lei/zi, conform unei hotărâri aprobate, miercuri, de Guvern.

Propunerea de actualizare a standardelor de cost pentru serviciile sociale, precum și pentru alocația zilnică de hrană a venit din partea Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale.

„Măsura vine ca urmare a creșterii costurilor de trai și are ca obiectiv principal asigurarea unor condiții decente de îngrijire pentru copiii aflați în sistemul de protecție, persoanele cu dizabilități și persoanele vârstnice”, potrivit informării publicate miercuri seara de Ministerul Muncii.

Alocație majorată: cine sunt beneficiarii?

Pentru serviciile sociale destinate copiilor, a fost aprobată o creștere medie de 44% a standardului de cost, față de nivelurile aflate în vigoare, beneficiind de această majorare atât copiii din centrele de zi, rezidențiale sau de tip familial, cât și mamele protejate în centrele maternale, potrivit sursei citate.

Pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități, standardele de cost actualizate înseamnă o creștere cu aproximativ 39% față de cele anterioare. Măsura se aplică atât serviciilor rezidențiale, cât și celor de zi și locuințelor protejate.

Pentru persoanele vârstnice, noile standarde de cost sunt diferențiate în funcție de gradul de dependență, includ explicit cheltuielile cu asistenții sociali și sunt gândite să încurajeze și să dezvolte serviciile de îngrijire la domiciliu și a centrelor de zi.

O creștere de peste 45% se înregistrează și în cazul standardelor de cost pentru serviciile destinate victimelor violenței domestice.

Ultima actualizare a standardelor de cost pentru serviciile sociale a fost făcută în 2022.

Foto: Depositphotos.com

