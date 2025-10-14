Peste o treime din copiii români trăiesc încă în risc de sărăcie

Situația multor copii din România rămâne încă îngrijorătoare, deoarece, mai mult de o treime dintre cei mici trăiesc în risc de sărăcie în „țara tuturor posibilităților”.

Mai mult de o treime (33,8%) dintre copiii români trăiau în continuare în risc de sărăcie sau excluziune socială în 2024, peste media din Uniunea Europeană de 24,2%, potrivit unui raport al Salvați Copiii lansat, marți, în cadrul unei dezbateri organizate de ONG și vicepreședintele Parlamentului European Victor Negrescu la forul de la Bruxelles.

75% dintre copii cu părinți needucați, în risc de sărăcie

Raportul, care citează date ale Eurostat, arată că vulnerabilitățile structurale generează inechitate crescută - copiii din mediul rural au un risc mult mai ridicat de sărăcie sau excluziune socială în România, de 41,7%, iar situația copiilor ai căror părinți au un nivel scăzut de educație este „dramatică”: 75,8% dintre ei se află în risc de sărăcie sau excluziune socială, în comparație cu 5,9% dintre copiii ai căror părinți au studii universitare.

În Uniunea Europeană, aproape unul din patru copii - 19,5 milioane în total - continuă să fie expuși riscului de sărăcie sau excluziune socială, arată datele raportului Salvați Copiii.

România, fruntasă în topul sărăciei copiilor din UE

România se plasează pe locul trei în topul celei mai mari rate de sărăcie în rândul copiilor din UE, după Bulgaria (35,1%) și Spania (34,6%). Cel mai mic risc de sărăcie și excluziune socială îl înregistrează copiii din Slovenia (11,8%), Cipru (14,8%) și Cehia (15,4%), potrivit Eurostat pentru 2024.

Pentru 1,255 de milioane de copii din țara noastră asigurarea resurselor necesare pentru un trai sănătos este problematică. Ei continuă să fie mult mai afectați de sărăcie în comparație cu adulții, riscul de sărăcie sau excluziune socială în rândul copiilor fiind cu șapte puncte procentuale mai mare decât în rândul adulților.

Un studiu realizat de Salvați Copiii România în vara acestui an arată că aproape trei din cinci (58%) familii ai căror copii sunt integrați în programele educaționale ale organizației nu pot acoperi cheltuielile legate de participarea minorilor la educație, în absența unui sprijin extern, procentajul crescând la 87% în rândul celor care se află în stare de sărăcie subiectivă și al celor cu nivel educațional scăzut - 70%.

