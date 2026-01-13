Sprijin de 600 de lei/lună pentru copiii cu dizabilități: programul de susținere a persoanelor vulnerabile continuă la Cluj

În 2026, municipalitatea va continua programul de sprijin pentru copiii cu dizabilități, prin acordarea unui suport financiar lunar în valoare de 600 de lei.

Copiii cu dizabilități din Cluj-Napoca vor beneficia de un suport financiar lunar, în valoare de 600 de lei, acordat de administrația locală.

„Continuăm să fim alături de copiii cu dizabilități prin sprijin concret”, a anunțat primarul Emil Boc printr-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Primăria Cluj-Napoca va continua și în 2026 sprijinul financiar de 600 de lei/lună pentru familiile care au copii cu dizabilități.

De acest ajutor vor beneficia peste 1.000 de copii și familii din municipiu, pentru a acoperi o parte din cheltuielile necesare.

„Este modul nostru de a spune, prin fapte, că știm, ne pasă și suntem alături de cei care au nevoie”, a transmis edilul Clujului, Emil Boc.

Proiectul va fi supus aprobării Consiliului Local în luna ianuarie.

Anul trecut, peste 950 de copii cu dizabilități din Cluj-Napoca au beneficiat de suportul financiar în cuantum lunar de 600 de lei.

