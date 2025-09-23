Peste 600 de persoane, inclusiv minori, prinse la cerșit în Cluj. Prefectul Maria Forna: „Exploatarea copiilor prin cerșetorie, o formă gravă de abuz ce nu poate fi tolerată!”

Prefectura Cluj anunță măsuri sporite pentru combaterea exploatării minorilor prin cerșetorie. Peste 600 de persoane au fost prinse la cerșit în municipiul Cluj-Napoca în decurs de câteva săptămâni.

La finalul lunii trecute, administrația locală anunța elaborarea unor planuri de acțiune comune între Poliția Locală, Inspectoratul Județean de Poliție Cluj, Jandarmerie și structurile cu profil social pentru identificarea persoanelor care practică activități de cerșit în Cluj-Napoca, inclusiv din alte județe.

Unele dintre măsurile aplicate vizează identificarea persoanelor vulnerabile și direcționarea lor către adăposturi și centrele de asistență socială, precum și verificarea situației copiilor folosiți la cerșit.

La începutul acestei săptămâni, prefectul Clujului, Maria Forna, a subliniat importanța unei abordări interinstituționale și integrate pentru soluționarea acestei problematici complexe, care afectează nu doar imaginea comunităților implicate, ci mai ales demnitatea și siguranța persoanelor vulnerabile, în special a copiilor supuși activităților de cerșit.

„Exploatarea minorilor prin cerșetorie este infracțiune”, a declarat prefectul Maria Forna în cadrul ședinței de luni dedicate combaterii activităților de cerșit și de exploatare a minorilor în asemenea practici.

„Cerșetoria nu este doar o problemă socială, ci și una care ține de respectarea drepturilor fundamentale ale omului”, a adăugat Maria Forna.

Prefectul Clujului a pledat pentru intervenții unitare, prin măsuri sociale, educaționale și ferme din partea structurilor de ordine publică, pentru a proteja copiii de exploatare și pentru a sprijini familiile aflate în dificultate să acceseze alternative legale și demne de viață.

„Exploatarea copiilor prin cerșetorie este o formă gravă de abuz, care nu poate fi tolerată într-o societate modernă și responsabilă. Este inadmisibil ca, în secolul XXI, unii copii să fie lipsiți de șansa la educație, sănătate și siguranță, fiind folosiți ca mijloc de obținere a unor venituri ilicite”, a explicat prefectul Maria Forna.

Din 26 august, autoritățile din domeniu au efectuat acțiuni concertate în municipiul Cluj-Napoca pentru prevenirea și combaterea cerșitului.

Astfel, în urma verificărilor derulate în mai multe zone din oraș, au fost identificate și legitimate 640 de persoane, printre care și minori, care practicau cerșetoria.

În urma acțiunilor din teren s-au aplicat 87 de sancțiuni contrvenționale, valoarea totală a amenzilor fiind de 11.285 lei.

Totodată, pentru prevenirea și combaterea cerșetoriei, au fost desfășurate activități la nivelul tuturor subunităților de poliție din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, atât în cadrul activităților curente cât și prin organizarea unor acțiuni punctuale, cu efective mărite, în care am primit sprijin de la unitățile Jandarmeriei Române și de la autoritățile publice locale, prin structurile de poliție locală.

În primele 8 luni ale anului 2025 au fost constatate și aplicate 207 contravenții, față de 136 de sancțiuni aplicate în aceeași perioada a anului 2024.

„Instituția Prefectului Județului Cluj va continua să coordoneze, ferm și coerent, toate eforturile autorităților implicate – Poliție, Jandarmerie, Protecția Copilului, autorități locale și societate civilă – pentru a identifica, interveni și preveni aceste situații.

Măsuri integrate de sprijin social

Nu vorbim doar despre aplicarea legii, ci și despre reconstruirea unor drumuri către normalitate pentru copiii și familiile vulnerabile. Vom susține extinderea măsurilor integrate, cu accent pe sprijin social, reintegrare școlară și intervenții comunitare, dar și pe sancționarea celor care profită de vulnerabilitatea copiilor, conform Codului Penal și a legislației în vigoare.

Nu putem construi un județ sigur și echitabil dacă închidem ochii la realități care afectează demnitatea celor mai lipsiți de apărare. Fenomenul cerșetoriei, în special atunci când implică minori, nu este doar o problemă de ordine publică, ci una care ne privește pe toți – ca părinți, ca instituții și ca societate”, a declarat prefectul Clujului, Maria Forna.

Astfel, acțiunile de combatere a fenomenului de cerșetorie vor continua și în perioada următoare la nivelul tuturor instituțiilor implicate.

Prefectura Cluj a lansat un apel către clujeni privind descurajarea fenomenului cerșetoriei: oamenii sunt îndemnați să se adreseze cu încredere instituțiilor statului, care pot oferi ajutor persoanelor vulnerabile care recurg la astfel de practici, prin asigurarea adăposturilor temporare și a altor forme de sprijin.

Potrivit Codului penal, exploatarea cerșetoriei se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

