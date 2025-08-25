Siguranța publică, prioritară în Cluj-Napoca. Boc: „Fenomenul cerșetoriei ilegale nu trebuie susținut”.

Administrația locală ia măsuri pentru creșterea siguranței publice și combaterea cerșetoriei agresive în Cluj-Napoca. „Utilizarea minorilor în activitățile de cerșit este profund ilegală și se soldează cu răspundere penală”, spune primarul Emil Boc.

Primăria Cluj-Napoca vrea să prevină fenomenul cerșetoriei agresive și adoptă, împreună cu celelalte autorități din domeniu implicate, un plan de măsuri privind creșterea siguranței publice din oraș.

„Siguranța publică este cea mai importantă pentru noi în raport cu cetățenul și vrem să ne asigurăm în continuare că municipiul Cluj-Napoca rămâne un oraș sigur la orice oră din zi și din noapte, iar colaborarea dintre toți actorii instituționali este decisivă”, a anunțat edilul Emil Boc în urma ședinței comune desfășurate împreună cu prefectul Clujului Maria Forna, cu privire la creșterea calității vieții și combaterea cerșetoriei organizate.

Elaborarea unor planuri de acțiune comune între Poliția Locală, Inspectoratul Județean de Poliție Cluj, Jandarmerie și structurile cu profil social pentru identificarea persoanelor care practică activități de cerșit în Cluj-Napoca, inclusiv din alte județe, este unul dintre obiectivele asumate de autorități.

„Am observat o intensificare a fenomenului cerșetoriei. Vreau să fiu foarte clar: în acest oraș, nimeni nu este uitat, nimeni nu este abandonat. În acest oraș, demnitatea umană este respectată: prin departamentul de Asistență Socială asigurăm un acoperiș deasupra capului, un pat, condiții de igienă și masă pentru toate persoanele care nu au adăpost în municipiul Cluj-Napoca.

Dar în egală măsură, ne asigurăm că toți cetățenii beneficiază de condiții de viață decentă în acest oraș. În aceste condiții, facem un apel la public să descurajeze activitățile de cerșit prin a nu mai acorda bani sau alte produse celor care practică aceste activități legale”, a transmis primarul Clujului Emil Boc prin intermediul unui mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Răspundere penală pentru folosirea copiilor la cerșit

Alte măsuri vizează identificarea persoanelor vulnerabile și direcționarea lor către adăposturi și centrele de asistență socială, precum și verificarea situației copiilor folosiți la cerșit, cu o implicare sporită a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) și a Direcției de Asistență Socială și Medicală (DASM).

„Vă asigurăm că noi, autoritățile statului, oferim sprijinul necesar pentru cei care sunt în nevoie: de la persoane cu dizabilități care beneficiază de sprijin medical, de la programul «O masă caldă», la programele care vizează găzduirea persoanelor fără adăpost, astfel încât nimeni să nu fie uitat.

De asemenea, atragem atenția că utilizarea minorilor în activitățile de cerșit este profund ilegală și se soldează cu răspundere penală, inclusiv cu luarea copiilor în sistemul de protecție socială, dacă părinții sunt iresponsabili.

Viața de calitate de interesează la Cluj, demnitatea umană este respectată, dar vrem să avem în continuare un oraș în care cu toții să ne bucurăm de cea mai bună calitate a vieții cu putință”, a explicat primarul Emil Boc în mesajul citat.

Scopul proiectului asumat de administrația locală constă în combaterea cerșetoriei agresive și a infracțiunilor asociate, precum și în oferirea unui sprijin real pentru persoanele vulnerabile.

Potrivit datelor disponibile în Nubeo Safety Index la finalul lunii iulie, Cluj-Napoca se afla pe locul 9 în Europa și pe locul 18 la nivel mondial în ceea ce privește siguranța cetățeanului.

