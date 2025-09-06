Cerșetori la tot pasul în Cluj-Napoca. Zeci de oameni au fost legitimați în timp ce așteptau „mila” altora.

Autoritățile locale încearcă să combată fenomenul cerșetoriei, o problemă tot mai persistentă la Cluj-Napoca și în împrejurimi.

Zeci de cerșetori și oameni fără adăpost au fost legitimați în timpul unei razii în Cluj-Napoca | Foto: IPJ Cluj

Ieri, 5 septembrie 2025, polițiștii, jandarmii și specialiști ai Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului din Cluj-Napoca au efectuat o razie de amploare în mai multe zone din municipiu.

Cerșetorii din Cluj-Napoca, luați în vizor. 30 de oameni au fost legitimați

„Intervenția s-a desfășurat în două intervale orare, 11.00 - 13.00 și 16.30 - 18.30, în principalele zone aglomerate ale orașului, considerate cu risc crescut. În urma verificărilor, au fost legitimate aproximativ 30 de persoane, dintre care 2 au fost identificate ca fiind fără adăpost”, a transmis IPJ Cluj.

Potrivit sursei citate au fost aplicate două sancțiuni contravenționale, una în baza Legii 61/1991 privind ordinea și liniștea publică și una conform Hotărârii Consiliului Local Cluj-Napoca, pentru nerespectarea normelor comunitare. Astfel de acțiuni vor continua în perioada următoare în municipiu.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: