Zilele Recoltei au adus bucurie în sufletele clujenilor în nevoie: sprijin pentru copiii și persoanele vulnerabile din centrele sociale

Persoanele vulnerabile găzduite în centrele sociale din municipiul Cluj-Napoca au primit donații de alimente cu ocazia Zilelor Recoltei.

Zilele Recoltei au adus bucurie în sufletele clujenilor în nevoie: sprijin pentru copiii și persoanele vulnerabile din centrele sociale|Foto: Emil Boc - Facebook

Ediția din acest an a Zilelor Recoltei, organizate de Consiliul Județean Cluj în parteneriat cu Primăria Cluj-Napoca, a adus bucurie în sufletele persoanelor în nevoie.

Zilele Recoltei 2025 au adus bucurie pentru toți și sprijin pentru copiii și persoanele vulnerabile din centrele sociale

An de an, în septembrie, Clujul se umple de roadele toamnei și de bunătățile producătorilor locali. Dar mai ales, se umple de generozitate.

Bunătățile de la Zilele Recoltei din Cluj-Napoca, ediția 2025, au ajuns în acest weekend și la centrele de copii sau în centrele sociale pentru persoane fără adăpost.

Zilele Recoltei 2025 au adus bucurie pentru toți și sprijin pentru copiii și persoanele vulnerabile din centrele sociale|Foto: Emil Boc - Facebook

Astfel, donațiile producătorilor locali care au participat la Zilele Recoltei au fost transportate la centrele sociale din oraș.

„Prima oprire: «Căsuța Bucuriei». Copiii ne-au întâmpinat cu zâmbete largi și inimile pline.

Zilele Recoltei au adus bucurie în sufletele clujenilor în nevoie: sprijin pentru copiii și persoanele vulnerabile din centrele sociale|Foto: Emil Boc - Facebook

Apoi, bunătățile donate au ajuns la persoanele fără adăpost din centrele primăriei, de pe străzile Dragoș Vodă și Oașului.

Nimeni nu este uitat. Nimeni nu este abandonat.

Mulțumesc din suflet celor care au donat alimente și tuturor celor implicați!”, a fost mesajul transmis de edilul Clujului, Emil Boc, pentru sprijinul oferit celor aflați în nevoie.

Zilele Recoltei au reunit circa 120 de fermieri și producători locali, care au adus în fața publicului o ofertă bogată de legume și fructe de sezon.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: