Ziua de Curățenie Națională, la Cluj: zeci de tone de deșeuri colectate și o nouă perdea forestieră pentru protecția mediului

Mii de voluntariu au participat, la Cluj, la Ziua de Curățenie Națională. Pe lângă zecile de tone de deșeuri colectate, acțiunea de ecologizare a vizat și plantarea unei perdele forestiere.

Ziua de Curățenie Națională, la Cluj: zeci de tone de deșeuri colectate|Foto: Consiliul Județean Cluj

Ziua de Curățenie Națională, proiect derulat la nivel național de Let's Do It, Romania!, a fost marcată la Cluj, și în acest an, cu succes.

Desfășurat, sâmbătă, în tot județul Cluj, cu sprijinul Consiliului Județean, evenimentul a reunit circa 3.500 de voluntari care au reușit să colecteze aproximativ 35 de tone de deșeuri.

Ziua de Curățenie Națională, la Cluj: zeci de tone de deșeuri colectate

„Felicit organizatorii și voluntarii care au răspuns cu entuziasm și au dat dovadă de implicare și responsabilitate civică.

Noutatea acestei ediții constă în faptul că, pe lângă colectarea propriu-zisă a deșeurilor din județul Cluj, a avut loc și o acțiune de plantare a unor perdele forestiere în zona Pata Rât, cu scopul de a împiedica răspândirea deșeurilor de către vânt. Le mulțumim tuturor pentru implicarea și sprijinul oferit!”, a declarat Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

Perdea forestieră pentru protecția mediului, plantată la Pata Rât

În județul Cluj manifestarea a avut loc și în zona Pata Rât Cluj-Napoca, unde au participat peste 600 de voluntari, care au reușit să colecteze 7,2 tone de deșeuri de pe dealurile din apropierea rampelor. Totodată, voluntarii au plantat primii 300 de copăcei, în cadrul demersului de realizare a unei centuri verzi.

Sute de arbori plantați în zona Pata Rât|Foto: Consiliul Județean Cluj

Activitatea a beneficiat de participarea și asistența de specialitate a Serviciului Public Județean Salvamont-Salvaspeo Cluj, aflat în subordinea forului administrativ județean.

De altfel, anul 2025 marchează un moment istoric: este primul an în care Ziua de Curățenie Națională are loc în mod oficial, ca zi stabilită prin lege după ce inițiativa a fost adoptată în Parlament și promulgată de Președintele României ca Legea 266/2024.

Astfel, aceasta reprezintă o recunoaștere a impactului uriaș pe care voluntarii din toată țara l-au avut în ultimii 15 ani și un angajament pe termen lung față de mediu și responsabilitate civică.

