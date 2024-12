Cluj sărbătorește Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități prin spectacole dedicate celor vulnerabili

Consiliul Judeţean Cluj organizează sub egida Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități o serie de activităţi menite să conștientizeze comunitatea clujeană şi instituţiile abilitate cu privire la drepturile și necesitatea integrării persoanelor cu dizabilități.

Cluj sărbătorește Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități prin spectacole dedicate celor vulnerabili | Foto: pixabay.com

Consiliul Judeţean Cluj prin intermediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj (DGASPC), organizează sub egida Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități o serie de activităţi menite să conștientizeze comunitatea clujeană şi instituţiile abilitate cu privire la drepturile și necesitatea integrării persoanelor cu dizabilități.

„Facem tot ceea ce ține de noi pentru a-i susține pe cei aflați în nevoie. Nu este, pentru Consiliul Județean, doar o îndatorire legală, pentru că noi înțelegem acest sprijin în primul rând ca o datorie morală. Urmărim constant protejarea acestor categorii de persoane cu un grad ridicat de vulnerabilitate. Ele reprezintă o resursă extrem de importantă pentru comunitate, care ar trebui și mai mult pusă în valoare”, a declarat Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

Cluj sărbătorește Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități prin spectacole dedicate celor vulnerabili

Astfel, în data de 3 decembrie 2024, Compartimentul Management de caz pentru persoane adulte cu dizabilități din cadrul DGASPC Cluj, va marca Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități prin organizarea unui spectacol artistic, la Complexul Hotelier Univers T. Pe scenă vor urca persoane adulte cu dizabilități, care sunt ocrotite în unitățile rezidențiale și de zi, publice și private, care vor avea scurte momente de interpretare, creație, recital și colinde.

Tot în data de 3 decembrie 2024, de la orele 13.00, la Biserica Adormirea Maicii Domnului din Turda, va avea loc un concert de colinde. Evenimentul artistic este organizat de către Fundația Filantropică „Sf. Irina” și Centrul de Recuperare Psiho-Neuro-Motorie pentru Copii cu Handicap „Sf. Irina” Turda, din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj.

Joi, 4 decembrie 2024, la sediul Centrului Comunitar Județean Cluj, situat pe strada Albert Einstein, numărul 14, între orele 10.00 și 14.00 vor fi desfășurate activități comune cu beneficiarii centrului, copii și adulți cu dizabilități și, totodată, vor fi promovate serviciile Centrului Comunitar Județean. Evenimentul va fi și un bun prilej pentru a dezbate problemele cu care se confruntă cel mai des persoanele cu dizabilități și familiile acestora precum și de a oferi soluții privind accesul acestora la serviciile din comunitate.

Totodată, în data de 12 decembrie 2024, la Iulius Mall, DGASPC Cluj va organiza un Târg de lucrări „hand-made". Astfel, începând cu ora 10.00, în cadrul expoziției cu vânzare, vor fi expuse produsele realizate de către beneficiarii cu dizabilități din unitățile de protecție din județul Cluj: icoane, tablouri, obiecte decorative, de pirogravură, ornamente de Crăciun, etc. Copii și adulții cu dizabilități vor fi și ei prezenți la Târgul de la Iulius Mall pentru a-și prezenta munca și talentul la desen, pictură, sculptură, pirogravură, origami, etc. Alături de beneficiarii DGASPC la târg vor fi prezenți și beneficiarii furnizorilor de servicii sociale private cu care DGASPC Cluj are colaborare: Fundația „Bethesda și Floricica” Beclean, Fundația „Estuar” și Fundația „FEBE”.

Evenimentele organizate cu ocazia zilei de 3 Decembrie - Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilităţi urmăresc să promoveze o imagine pozitivă a persoanelor cu dizabilităţi, să pună în lumină capacitățile deosebite ale acestora, să reducă prejudecățile şi să informeze corect opinia publică asupra abilităților sau limitărilor pe care le implică dizabilitatea.

Amintim faptul că în evidență DGASPC Cluj sunt înregistrate nu mai puțin de 32 836 persoane cu dizabilități, din care 30 141 adulți și 2 695 copii. Totodată, în centrele Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj sunt găzduiți peste 300 de adulți cu dizabilități și 150 de copii.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: