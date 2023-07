8 COPII BOLNAVI așteaptă să ajungă la tratament în străinătate. 2 sunt din Cluj. Strângem 100.000€ pentru zborurile Blondie?

Asociația Blondie are nevoie de peste 100.000 de euro ca să ajute opt copii să ajungă în străinătate la tratamente care le-ar putea salva viața.

Doi copii care trebuie duși la tratament în străinătate / Foto: Asociația Blondie

Ca toți cei opt copii să ajungă la clinicile din afara țării, Asociația Blondie trebuie să organizeze patru zboruri, care sunt extrem de costisitoare.

„4 zboruri e nevoie săptămana viitoare! Patru! «Ne încadrăm, oare, în 100.000 euro?», întrebam operatorul. Pare că nu. Poate 110.000 sau un pic mai mult. Cum am ajuns să numărăm 4 zboruri? Tot cu operatorul aerian vorbeam - «eu citesc numele copiilor și destinația și apoi decidem cum facem zborurile»”, transmitea Asociația Blondie în urmă cu patru zile.

Reprezentanții Asociației Blondie au explicat cum au ajuns să trebuiască să zboare 8 copii într-o săptămână și au spus câte ceva despre situația fiecărui copil în parte:

„Știam deja că zburăm marți sau miercuri la Milano cu 2 bebeluși cu malformații cardiace. Apoi am aflat de Matthias care are 3 luni jumătate și o boala genetică rară care afectează și inima și ficatul - sindrom Alagilles. Dacă medicii reușesc să repare, măcar în parte, inimioara bolnavă, pe Matthias îl așteaptă un transplant de ficat pănă la vârsta de 6 luni.

Apoi a fost Luca. Cu mama lui am vorbit într-o noapte până târziu. Și, la un moment dat, când o încurajăm ca Luca va recupera și va fi bine, a spus mama lui - eu vreau măcar să îl mai aud plângând. Și nu am mai spus nimic. Luca are 1 an și 2 luni de după o operație pe cord a făcut un stop cardio-respirator pentru care a fost resuscitat aproape o ora. Și a trait, dar creierul lui a fost afectat tare. Luca trebuie să ajungă din Cluj la Stuttgart cât mai curând și să înceapă recuperarea aia care să îl scoată din liniștea în care a rămas.

După mama lui Luca, ne-a sunat tatăl Giuliei. Tot de la Cluj și tot în Germania trebuie să zboare. Are 17 ani și dupa un accident de mașină nu și-a mai revenit. Apoi medicii din Iași ne-au scris că Georgiana trebuie să ajungă la Genoa pentru încă o operație pe cord. Și a mai venit Nicolae care trebuie să se întoarcă din Londra. Și Diana care trebuie să ajungă la Marsilia. Pe Diana care acum are 6 ani, o știm de când era bebeluș la Marie Curie. A suferit atâtea operații copila asta și e atât de aproape să fie bine de tot!

Cu datele când sunt așteptati fiecare, am gândit așa:

Zborul 1: București - Iași - Milano, cu cei 2 bebeluși cu malformații cardiace, Matthias și Georgiana (Genoa este destul de aproape de Milano și merge să le facem împreuna)

Zborul 2: Cluj - Stuttgart, pentru Luca și Giulia.

Zborul 3: Londra - București, pentru Nicolae

Zborul 4: București - Marsilia, pentru Diana.

Da, știm - e vara. E greu. Nu, nu e greu, e inuman, inuman de greu. Dar o mamă de aici dintre nume vrea să își mai audă copilul plângând. Și un tată, vrea majoratul fetei. Și o mamă de 6 ani crede că tot chinul copilului a fost destul. Să mai fie și bine! Mereu spunem asta, avem nevoie de cât mai multe share-uri de la voi! 4 zboruri și peste 100.000 euro”, spun reprezentanții Asociației Blondie.

Ajută și tu! Donează

Până acum, Asociația Blondie a adunat bani pentru un singur zbor și mai e cale lungă până la suma necesară pentru toate zborurile: „Cum putem să alegem un singur zbor din patru? Cum să alegem între Luca și Matthias? Cum să îi spunem unei mame din opt că poate ea nu ajunge? Trebuie să putem și e atât de greu! Da, am tot spus-o, dar e vara și vara trebuie să fie despre vacanță și soare. Dar dacă reușim și zburăm, poate la anu' pe vremea asta Luca și Matthias se vor pregăti de prima lor vacanță”, a transmis Asociația Blondie luni, 24 iulie.

Ajută și tu Asociația Blondie să ducă 8 copii grav bolnavi la tratamente în străinătate, cu o mică donație:

RO37 INGB 0000 9999 0909 6711 – LEI

RO34 INGB 0000 9999 0909 6765 – EURO

Deschise la ING Bank – sucursala Obregia

Asociatia Blondie – Imparte pentru alta parte

Banca: INGB CENTRALA

SWIFT: INGBROBU

BIC: INGB

C.U.I. 40914732

Revolut: +40 751 360 345

PayPal: https://www.paypal.me/asociatiablondie

Donează direct în aplicația BT Pay - Secțiunea „Susține un ONG”.

IBAN RO53 OTPV 1150 0155 8499 RO01, deschis la OTP Bank sucursala Brancoveanu București.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: