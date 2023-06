Viața a 5 copii bolnavi costă 15.000 euro. Asociația Blondie, apel la donații: „Un băiețel are doar 8 luni și o formă agresivă de cancer”

Asociația Blondie vrea să ajute cinci copii foarte bolnavi să ajungă la tratamente în spitale din străinătate, care le-ar salva viața. Pentru a face acest lucru mai au nevoie de 15.000 de euro.

Cinci copii au nevoie de ajutor. Asociația Blondie face apel la donații / Foto: Asociația Blondie - Facebook

Asociația Blondie a făcut prima dată apel la donații (vezi aici cum să donezi) miercuri, când erau patru copii care aveau nevoie urgentă de ajutor. Este vorba de William care trebuie să ajungă în Franța și alți trei copii, Carmen, Matei și Maria, care trebuie să ajungă în Italia pentru tratamentele care le-ar putea salva viața:

„După luni de zile în care imaginea lui William, băiețelul firav de 10 luni care se stingea așteptând tratamentul salvator, ne-a făcut să plângem și să strângem din dinți, azi, în sfârșit, știm data când plecăm în zbor spre Paris - 27 iunie. Cum am fi putut să nu spunem «da», azi când mama ne-a întrebat dacă îi ajutam? Când ne-a scris prima dată mama, știa diagnosticul de câteva zile - copilul sănătos care creștea sub ochii părinților avea o tumoră la cap. «Eu sunt îndrăgostită de copilul meu», așa ne-a spus. De doua ori am mai crezut că plecăm, ne-am pregătit, am gândit zborul, dar starea lui s-a agravat de fiecare dată și am anulat tot. Dar acum, gata, plecăm! William zboară la Paris.

Înainte de a ajunge în Franța, oprim la Milano pentru Carmen, Matei și Maria. Și ne întoarcem cu o fetiță tare mult încercată. Asta, dacă reușim să facem totul într-un singur zbor. Dacă nu, facem două. Marți! Avem nevoie de tot ajutorul vostru, Wiliam a luptat până acum, partea lui a fost făcută. Acum este rândul nostru să îi arătăm că suntem aproape. Pentru zborul ăsta trebuie să mai strângem 20.000 de euro în 5 zile. Trebuie să reușim!!”, a transmis Asociația Blondie miercuri.

Ziua următoare, după ce au reușit să strângă 5.000 de euro, a mai apărut un copilaș care are nevoie de ajutorul Asociației Blondie: Cristi, de numai 8 luni, cu o formă foarte rară de cancer.

Acum, Asociația Blondie mai are nevoie de 15.000 euro până marți pentru a-i ajuta pe acești copii:

„Ieri (n.r. - miercuri, 21 iunie) vă povesteam despre zborul de marți, cu William care trebuie să ajungă în Franța, Carmen, Matei și Maria, care merg la Milano. Între timp a apărut Cristi, care trebuie să ajungă de urgență la Roma; la doar 8 luni a fost depistat cu o formă rară și agresivă de cancer. Până acum am reușit să strângem 5.000 din cei 20.000 de euro necesari. Avem nevoie de comunitatea Blondie pentru a putea să le oferim și lor o șansă la o viață normală. Ne mai lipsesc 15.000 de euro și au mai rămas doar 4 zile, așa-i că reușim? Share masiv pentru zborul de marți”, a anunțat Asociația Blondie joi seara.

Donează și salvează viața a 5 copii

Dacă vrei ca cei cinci copii să primească o șansă la viață, donează o sumă oricât de mare sau mică. Puteți dona în felurile următoare:

Conturi bancare

RO37 INGB 0000 9999 0909 6711 – LEI

RO34 INGB 0000 9999 0909 6765 – EURO

Deschise la ING Bank – sucursala Obregia

Asociatia Blondie – Imparte pentru alta parte

Banca: INGB CENTRALA

SWIFT: INGBROBU

BIC: INGB

C.U.I. 40914732

Revolut: +40 751 360 345

PayPal: https://www.paypal.me/asociatiablondie

Crypto moneda eGld: erd1wc5us6qsagxzagt436zdhu76rhtf3n8cfa8gzsnz2f89zvk70d3sgmkg6a (Herotag: @asociatiablondie)

Donează direct în aplicația BT Pay - Secțiunea „Susține un ONG”.

IBAN RO53 OTPV 1150 0155 8499 RO01, deschis la OTP Bank sucursala Brancoveanu București.

