Un clujean, primul din lume care a terminat TOT ultramartonul 6633 Arctic Ultra! „Am început pe viscol, vântul bătea cu 80 km/h” VIDEO

Clujeanul Vlad Pop este primul atlet din lume care a reușit să termine toate cele trei curse de la cel mai dur ultramaton, 6633 Arctic Ultra, din „Infernul Alb”, la -50 de grade. Și a făcut-o din bunătate, pentru a strânge bani pentru 200 de copii cu cancer.

Vlad Pop, primul atlet în istorie care a terminat toate cursele de la 6633 Arctic Ultra / Foto: arhivă personală - Vlad Pop

Vlad Pop, un sportiv din Cluj cu suflet mare, determinat mereu să-și ajute aproapele, a ajuns la o performanță incredibilă: a devenit primul atlet din istorie care a terminat cele trei curse de la ultramaratonul 6633 Arctic Ultra.

6633 Arctic Ultra este unul dintre cele mai reci și mai lungi ultramaratoane de pe pământ. Acesta are loc în Yukon, Teritoriul Nordic, Canada, zonă cunoscută ca „Infernul Alb”.

Cursa își ia numele de la latitudinea cercului polar polar, 66 de grade 33 de minute nord.

Rezultatele lui Vlad la cele trei curse 6633 Arctic Ultra:

- Classic edition, 2019: Vlad Pop a participat la cursa de 192 km și a ajuns pe locul 1. A parcurs traseul în 35 de ore și 25 de minute.

- YUKON edition, 2022: Vlad Pop a participat la cursa de 420 km, unde a terminat pe locul 2. Traseul l-a parcurs în 5 zile, 3 ore și 45 de minute.

- Classic edition, 2023: Vlad Pop a participat la cea mai dură cursă - de 620 km. Aici a terminat pe locul 3, în 7 zile și 10 ore.

Vlad Pop, primul atlet din istorie care a terminat toate cursele de la Arctic 6633 / Foto: Asociația Magic

1 milion 200 de mii lei, pentru copiii chinuiți de chimioterapie

Anul acesta, Vlad a participat pentru a patru oară la maraton și fiindcă a învățat din experiențele trecute, a reușit să finalizeze și cea mai lungă cursă - cea de 620 km.

Astfel a reușit să îndeplinească obiectivul pe care și l-a propus când a plecat în cel mai rece loc de pe pământ: strângerea a 1 milion 200 mii de lei pentru bursele copiilor cu cancer susținuți de Asociația Magic:

„Anul acesta am fost pentru a patra oară la 6633 Arctic Ultra, mai motivat și mai pregătit pentru că în 2020, la această cursă lungă de 620 km, am fost scos din joc din cauza stării în care mă aflam. Am revenit să termin cursa pentru copiii de la Asociația Magic și să reușim să strângem peste 1 milion 200 mii de lei, ca să ajutăm 200 de copii să meargă înapoi la școală după chimioterapie. E o bucurie că am reușit să termin cursa, dar și că am reușit să strângem bănuții necesari pentru copilași”, a declarat, pentru monitorulcj.ro, Vlad Pop.

Dacă vrei să îi ajuți și tu pe acești 200 de copii diagnosticați cu cancer, o poți face printr-o donație de 2 euro prin SMS la numărul 8844, text „BURSA” sau aici pe site-ul Asociației Magic.

Vântul bătea cu 80 km/h în timpul cursei

Sportivul a trăit câteva zile de aventură. Chiar de la începutul cursei, treburile au devenit complicate:

„Ediția de anul acesta a fost una dintre cele mai grele pentru că, pe lângă că distanța era de 620 km, a fost și mai frig. Încă de la start, pe 23 februarie, am început cu un viscol, cu vânt de 80 km/h, cu frig... mi-am dat seama că nu va fi o cursă ușoară. Mai apoi, în a doua zi, drumurile s-au închis, așa că organizatorii au trebuit să stabilească o buclă pe care să o repetăm. Au fost două puncte alese de ei. Tot am încercat să facem un număr cât mai mare de km până urma să se elibereze drumul”, a relatat Vlad.

Motivația ca să continue cursa, să nu renunțe când situația devenea mai grea, a venit de la gândul că cei 200 de copii bolnavi nu renunță. Ei continuă să lupte în spitale pentru viața lor.

„Dacă ei, copiii și părinții, care luptă în fiecare zi în spital cu această boală nu renunță, atunci ce motiv aș avea eu? Au fost trei lucruri pe care cred eu că le-am schimbat în acest an.

În primul rând am avut un echipament mai bun care să mă ajute să lupt împotriva frigului, dar și antrenamentul a fost mai bun. M-am pregătit mult mai bine fizic pentru a parcurge distanța. Am avut undeva la 5 antrenamente pe săptămână, plus o zi în weekend în care aveam o competiție. Asta m-a ajutat să duc mult mai ușor efortul. Al treilea lucru a fost motivația, partea mentală. Acolo ești atât de multe zile singur, ai atât de multe gânduri care-ți spun că nu ești suficient de bun sau nu vei reuși să ajungi la finish pentru că vei avea din nou degerături, vei fi scos din joc ca data trecută. Toate aceste gânduri au fost cumva șterse de fotografiile și mesajele pe care le-am purtat cu mine și care mi-au dat speranță și putere să merg mai departe, chiar dacă am avut zile grele”, a mai povestit atletul pentru monitorulcj.ro.

Organizatorii au vrut să-l retragă din cursă, dar Vlad nu s-a dat bătut

În timpul cursei, Vlad a fost supus multor riscuri, iar vremea era nemiloasă. Sportivul clujean a mărturisit, în interviul acordat redacției monitorulcj.ro, că ultima porțiune din traseu a fost cea mai dificilă.

Organizatorii au vrut să-l scoată din competiție, i-au retras GSP-ul, însă Vlad nu s-a oprit. Cu gândul la datoria sa față de copiii bolnavi care-l așteaptă acasă, a continuat cursa pe propria răspundere - un lucru foarte periculos:

„Ultimii 144 de km au fost cei mai grei și a fost cea mai friguroasă porțiune din traseu, pentru că la ultimul checkpoint, la Inuvik, organizatorii au decis să-mi retragă GSP-ul pe motiv că nu sunt apt să termin cursa, în ciuda faptului că le-am explicat că sunt bine fizic. Chiar am fost verificat de un medic din cursă și nu aveam degerături sau probleme la picioare ori mâini. Deși le-am explicat că îmi doresc să termin cursa, sunt motivat și că nu am niciun fel de problemă, mă simt bine, dormisem 12 ore, ei mi-au retras GPS-ul. Văzând că nu am cu cine să discut, am luat decizia să merg singur ultimii 144 km, pe propria răspundere. Am mers fără suportul lor, adică fără medic sau o persoană care să se asigure că sunt în siguranță.

Am scos o hartă de pe telefon și m-am ghidat singur până la finish. Acea porțiune mi s-a părut că a fost cea mai dificilă pentru că nimeni nu a venit să mă întrebe ce fac, cum mă simt, dacă sunt bine, dacă am mancare, dacă am lichide, ci pur și simplu organizatorii m-au abandonat pe ultima bucată de traseu”, a declarat Vlad Pop.

Vlad Pop, pauză la Cercul Polar Arctic

Vlad Pop a ajuns într-un final la finish unde era așteptat de un organizator și un medic, însă aceștia nu au declarat că a terminat cursa. Din fericire, atletul clujean a făcut fotografii și filmări: „ Având dovezi, am putut să-mi spun povestea, în ciuda faptului că ei nu au declarat faptul că eu am terminat cursa”.

În prezent, Vlad se află în perioada de recuperare, iar o lună de zile nu va mai alerga. În urma cursei, clujeanul a slăbit circa 10 kg și încă simte dureri în corp. El va continua să alerge la alte curse pentru copiii bolnavi de cancer după ce se va reface complet.

CITEȘTE ȘI: