Vlad Pop a terminat cel mai dur ultramaraton din lume. A alergat la -50 de grade pentru copiii cu cancer. „Abia aștept să vă spun întreaga poveste”

Clujeanul Vlad Pop a terminat maratonul 6633 Arctic Ultra, cel mai dur ultramaraton din lume, la -50 de grade Celsius. Sportivul a trecut linia de sosire pe 3 martie.

sursă foto Facebook Vlad Pop

6633 Arctic Ultra este unul dintre cele mai reci și mai lungi ultramaratoane de pe pământ. Cursa își ia numele de la latitudinea cercului polar polar, 66 de grade 33 de minute nord.

Prin participarea la 6633 Arctic Ultra, unde a alergat 620 km, și-a propus să strângă 1.200.000 lei pentru cauza sa.

„Bună seara, România, bună seara, români de pretutindeni. Am reușit să ajungem la finish-ul cursei 6633 Artic Ultra aici la Oceanul Artic, în teritoriile nordice, pe 3 martie la ora 8.00 am ajuns la finish plecat de pe 23 februarie, am străbătut teritoriile nordice 620 de kilometri pentru educația copiilor de la Asociația Magic. Vă mulțumesc pentru mesajele voastre, pentru rugăciunile voastre și pentru că susțineți bursele educaționale de la Asociația Magic. Vă salut cu drag și abia aștept să vă spun întreaga poveste din această cursă”, este mesajul postat de Vlad pe rețelele de socializare.

Aceasta este a treia participare pentru sportivul clujean la cel mai dur ultramaraton din lume. În 2019, el a câștigat cursa scurtă de 193 de kilometri a ultramaratonului.

Pe 26 februarie 2022 Vlad a luat startul la cursa de 420 km, cu 3657.6 m diferență de nivel, din Dawson City având itinerariul Dempster Start - Tombstone Camp Ground - Engineer Creek - Eagle Plains - Cercul Arctic. El a concurat pentru educația a 200 de copii cu cancer de la Asociația Magic. Sportivul clujean a trecut linia de sosire după 5 zile și 3 ore de la începerea cursei.

