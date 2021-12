Cherecheș critică propunerea lui Rafila de a impune Certificat Verde la muncă doar când se agravează situația: „Avem motive de îngrijorare”

Răzvan Cherecheș, expertul UBB în sănătate publică, critică propunerea ministrului Rafila de a impune Certificatul Verde la locul de muncă doar după o creștere consecutivă a cazurilor Omicron timp de 3 săptămâni.

Cherecheș critică propunerea lui Rafilă, să impună Certificat Verde la muncă doar când se agravează situația: „Avem motive de îngrijorare”

Expertul Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca spune că în România va deveni complicată situația Covid-19 în luna ianuarie, având în vedere că ministrul Rafila vrea impunerea Certificatului Verde doar după o creștere consecutivă a cazurilor.

Declarația expertului Răzvan Cherecheș apare în contextul în care a crescut enorm numărul cazurilor de Covid-19 cu varianta Omicron în doar o săptămână - de la 15% la 75%.

„Avem motive de îngrijorare - creștere de la 15% la 75% în SUA a proporției de omicron în cazurile noi în doar o săptămână! Doar ca perspectivă la propunerea ministrului Rafila de utilizare a certificatului verde doar după creștere susținută pe parcursul a 3 săptămâni - TREI. Din luna ianuarie va deveni complicat în România”, a spus Răzvan Cherecheș.

Rafila: Certificatul, folosit după o creştere consecutivă a incidenței

Ministrul Sănătății Alexandru Rafila a spus la finalul lunii noiembrie că Certificatul Verde ar putea fi reglementat printr-un nou act normativ. Acesta ar fi introdus la locul de muncă doar după trei săptămâni de creștere consecutivă a ratei de infectare Covid-19.

De asemenea, Rafila spunea că Certificatul Verde ar trebui să fie eliminat după ce rata de infectare scade.

„Cerificatul verde e un instrument care salvează vieți, dar trebuie introdus la momentul oportun. Trebuie introdus la 2-3 săptămâni de creștere și scos la descreștere. Nu trebuie să-l prezentăm ca pe un instrument opresiv. La nivelul CE există o preocupare pentru standardizarea unui test pentru testarea reală a imunității (...) Trebuie să am un algoritm după care îl introduc. Vă dau un exemplu: crește timp de 3 săptămâni consecutiv numărul de cazuri, chiar dacă plecăm de la un nivel foarte jos, cu un coeficient de multiplicare de 1,5 pe săptămână. Și atunci, acesta este un criteriu pentru introducerea certificatului verde. Când îl scot? Când am un număr de săptămâni cu descreștere, cu un anumit coeficient și scad sub o anumită incidență cumulată”, a explicat Alexandru Rafila.

CITEȘTE ȘI: