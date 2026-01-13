Serviciul de telemedicină ALOPEDI, apelat de peste 12.000 de părinți. De la Cluj au venit cele mai multe solicitări.

Peste 12.000 de părinți au apelat anul trecut la serviciul de telemedicină ALOPEDI.

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a realizat împreună cu reprezentanții Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii care gestionează serviciul de call center ALOPEDI 0364-917, o analiză a activității derulate pe parcursul anului 2025 prin intermediul proiectului destinat obținerii sfaturilor medicale pediatrice.

„Ajunși la momentul bilanțului, constatăm cu satisfacție că părinții continuă să aibă încredere în sfaturile și recomandările prompte și calificate ale medicilor care deservesc serviciul non-stop de telemedicină ALOPEDI. Cifrele vorbesc, din nou, de la sine, iar ceea ce e cu adevărat important e faptul că majoritatea problemelor micilor pacienți au putut fi soluționate telefonic, evitându-se astfel deplasarea la instituțiile spitalicești sau la cabinetele medicale”, a precizat președintele CJ Cluj, Alin Tișe, citat într-un comunicat al forului județean.

Peste 12.000 de copii evaluați medical prin telefon în 2025

În anul 2025, prin intermediul ALOPEDI 0364-917, au fost evaluați telefonic nu mai puțin de 12.433 de copii.

După analizarea răspunsurilor la un set de întrebări adresate părinților de către medicii de gardă ALOPEDI 0364-917, marea majoritate a apelurilor, respectiv 70,20% dintre acestea, s-au finalizat cu recomandări ce au permis îngrijirea copiilor la domiciliu, iar părinților li s-au explicat care sunt semnele la apariția cărora trebuie să se adreseze medicului, pentru o evaluare față în față. De asemenea, pentru 8,2% dintre copii a fost necesară prezentarea imediată într-un serviciu de urgență, iar în 15 cazuri a fost solicitată intervenția echipajelor de urgență.

Cele mai multe apeluri au fost înregistrate în lunile decembrie și ianuarie, motivele de solicitare a sfatului medical al profesioniștilor cu experiență în evaluarea telefonică a gravității stării copilului bolnav fiind atât problemele respiratorii, cât și cele digestive.

Majoritatea apelurilor au fost din județul Cluj, iar un procent de 32,38% au provenit din alte județe și alte țări, cele mai multe solicitări fiind din București (1.145), Maramureș (307) și Bistrița-Năsăud (230).

