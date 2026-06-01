Clujul devine capitala copilăriei de 1 Iunie. Spectacole, ateliere, concerte și activități gratuite pentru cei mici în tot orașul!

Ziua Copilului va fi sărbătorită la Cluj-Napoca prin zeci de evenimente dedicate celor mici. | Foto: CJ Cluj

Parcurile, teatrele, bibliotecile și centrele comerciale pregătesc spectacole, ateliere creative, concerte și activități interactive pentru întreaga familie.

De Ziua Copilului, Clujul se transformă într-un adevărat tărâm al copilăriei, cu manifestări organizate în mai multe zone ale orașului și acces gratuit la multe dintre activități.

Ziua Copilului, sărbătorită în Parcul Central

Principalul eveniment al zilei va avea loc în Parcul Central „Simion Bărnuțiu”, unde Teatrul de Păpuși „Puck” organizează manifestarea „1 Iunie – Hai-Hui printre povești”. Copiii vor avea parte de spectacole de teatru, concerte, dansuri, ateliere creative, face painting și numeroase activități interactive pe tot parcursul zilei. Accesul este gratuit.

La eveniment vor participa și reprezentanți ai Bibliotecii Județene „Octavian Goga”, Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, Jandarmeriei, ISU Cluj și altor instituții care pregătesc activități educative și demonstrații pentru copii.

Ziua Internațională a Copilului este celebrată anual pentru a atrage atenția asupra drepturilor, siguranței și bunăstării copiilor. În multe state din Europa de Est și Asia, data de 1 iunie este dedicată activităților pentru copii, evenimentelor în familie și campaniilor de conștientizare privind protejarea celor mici, conform Agerpres.ro.

Originea acestei sărbători este legată de Conferința Mondială pentru Bunăstarea Copiilor, organizată la Geneva în anul 1925, unde a fost adoptată o rezoluție privind instituirea unei zile dedicate copiilor. Ulterior, în 1949, Federația Democratică Internațională a Femeilor a stabilit celebrarea acestei zile la 1 iunie.

Ziua Copilului, sărbătoare legală în România

În România, 1 iunie a devenit sărbătoare legală în anul 2017, după modificarea Codului Muncii. Măsura a fost promovată în cadrul unei campanii care a urmărit consolidarea relației dintre părinți și copii și încurajarea petrecerii timpului în familieconform Agerpres.ro.

De atunci, Ziua Copilului a devenit una dintre cele mai așteptate sărbători pentru familii, fiind marcată prin numeroase activități organizate la nivel național.

Ziua Copilului, marcată și la bibliotecă

Biblioteca Județeană „Octavian Goga” organizează în perioada 29 mai – 5 iunie tradiționala „Săptămână a Copilăriei”, cu ateliere de lectură, activități de creație, jocuri și evenimente dedicate copiilor. Totodată, copiii cu vârste între 0 și 14 ani beneficiază de înscriere gratuită la bibliotecă.

În 1 iunie, la standul bibliotecii din Parcul Central va avea loc și lansarea cărții pentru copii „Rica și Relu. Petrecere cu cașcaval”, semnată de Cristina Dragoș și ilustrată de Oana Neag.

Evenimente și în afara municipiului Cluj-Napoca

Consiliul Județean Cluj organizează activități speciale și la Castelul Bánffy din Răscruci, unde copiii și părinții sunt invitați la picnicuri, ateliere de meșteșuguri, activități de grădinărit, prezentări despre natură și spectacole în aer liber. Evenimentul se desfășoară între orele 12:00 și 18:00.

„Castelul Bánffy din Răscruci, obiectiv aflat în administrarea Consiliului Județean Cluj, în parteneriat cu Asociația GAL Someș Transilvan și Teatrul de Păpuși Puck vă învită în data de 1 iunie 2026 între orele 12.00-18.00 să petrecem împreună Ziua Copiilor, cu activități distractive și educative”, a anunțat CJ Cluj, în descrierea evenimentului.

Concerte, festivaluri și surprize pentru cei mici

Printre atracțiile pregătite de 1 Iunie se numără și Cursa de Rățuște de pe Someș, concerte pentru copii în Parcul Feroviarilor, mini-festivaluri organizate în Iulius Parc, activități speciale la VIVO! Cluj și numeroase evenimente desfășurate în centre culturale și spații comerciale din oraș.

Organizatorii estimează că mii de copii și părinți vor participa la evenimentele pregătite în acest an la Cluj-Napoca, într-una dintre cele mai ample ediții dedicate Zilei Internaționale a Copilului.

