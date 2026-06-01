Mitropolitul Basarabiei și-a anunțat retragerea din funcție în urma unui scandal sexual. Pe internet au circulat imagini în care acesta a fost surprins în momente intime alături de un bărbat.

Arhiepiscopul Chișinăului și Mitropolitul Basarabiei, Înaltpreasfințitul Părinte Petru, și-a depus cererea de retragere din slujire, invocând motive legate de vârstă, starea de sănătate și interesul Bisericii.

Arhiepiscopul Chișinăului și Mitropolitul Basarabiei, Înaltpreasfințitul Părinte Petru, și-a depus cererea de retragere din slujire, invocând motive legate de vârstă, starea de sănătate și interesul Bisericii.

Anunțul a fost făcut de Patriarhia Română, care a precizat că solicitarea va fi analizată în cadrul ședinței Sfântului Sinod programate în perioada 3-4 iunie 2026. Potrivit comunicatului oficial, cererea a fost depusă în data de 27 mai 2026 și urmează să fie supusă aprobării Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, conform ziare.com.

Scandal sexual și retragere din funcție pentru Mitropolitul Basarabiei

Retragerea din funcție a Mitropolitului Basarabiei a fost anunțată la scurt timp după apariția în spațiul public a unor imagini video în care acesta ar fi surprins în ipostaze intime alături de un alt bărbat, potrivit informațiilor prezentate de TVR Info și preluate de presa națională.

După publicarea imaginilor, în data de 27 mai, înaltul ierarh a solicitat conducerii Bisericii Ortodoxe Române aprobarea retragerii sale din funcție. Potrivit informațiilor apărute în presă, IPS Petru are 80 de ani și se afla de aproape 35 de ani în rândul înalților ierarhi ai Bisericii.

În comunicatul oficial transmis de Patriarhia Română nu este menționat scandalul apărut în spațiul public. Instituția a precizat doar că solicitarea de retragere a fost formulată din motive legate de vârstă, starea de sănătate și „binele Bisericii”.

Potrivit aceleiași surse, cazul a generat reacții puternice atât în rândul credincioșilor, cât și al unor teologi, în contextul în care motivul invocat oficial pentru retragere diferă de informațiile care au circulat în spațiul public.

Patriarhul Daniel a numit deja un locțiitor

Până la alegerea unui nou Arhiepiscop al Chișinăului și Mitropolit al Basarabiei, Patriarhul Daniel l-a desemnat pe Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, să asigure interimatul la conducerea Mitropoliei Basarabiei.

Decizia vine într-un moment important pentru Mitropolia Basarabiei, instituție pe care IPS Petru a condus-o timp de peste trei decenii și pe care a avut un rol esențial în reorganizarea și consolidarea acesteia după reactivarea sa în anii ’90.

Un caz rar în Biserica Ortodoxă Română

Înaltpreasfințitul Părinte Petru s-a născut la 24 octombrie 1946, în localitatea Țiganca, din actuala Republică Moldova, urmând să împlinească 80 de ani în această toamnă. El a fost ales Mitropolit al Basarabiei în octombrie 1995, funcție pe care a ocupat-o până în prezent.

Potrivit canoanelor bisericești, funcția de mitropolit este una pe viață, iar demisia unui înalt ierarh reprezintă o situație rar întâlnită în cadrul Bisericii Ortodoxe Române. Hotărârea finală privind retragerea sa va fi luată de Sfântul Sinod în ședința de la începutul lunii iunie.

