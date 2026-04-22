O bacterie periculoasă și rezistentă la antibiotice ar putea fi deja răspândită în România

Clona bacteriană Klebsiella pneumoniae reprezintă o posibilă amenințatare epidemiologică în creștere în România.

Specialiștii din România spun că bacteria, rezistentă la antibioticele „tari”, ar putea fi deja răspândită în România.

Potrivit unei postări publicate de prof. univ, dr. Valeriu Gheorghiță, șeful disciplinei de boli infecțioase de la Universitatea de Medicina și Farmacie (UMF) „Carol Davila”, primele date privind prezența în Romania a clonei ST383 de Klebsiella pneumoniae rezistentă la carbapeneme au fost prezentate la ECCMID Global 2026, la München.

Medic: Clona Klebsiella pneumoniae, posibil endemică în România

Conform sursei citate, analiza realizată pe tulpini colectate în perioada 2023–2025, în cadrul Spitalul Clinic de Urgență Prof. Dr. Agrippa Ionescu, indică faptul că aproximativ 30% dintre izolatele de Klebsiella pneumoniae rezistente la carbapeneme aparțin clonei ST383.

„Analiza noastră arată că aproximativ 30% dintre izolatele de K. pneumoniae rezistente la carbapeneme aparțin clonei ST383, majoritatea purtând gene care codifică două tipuri de carbapenemaze: NDM și OXA-48. Corelând aceste rezultate cu datele prezentate de colegii din proiectul REVERSE (P1343), precum și cu observații existente în alte laboratoare din țară (încă nepublicate), consider că există argumente solide pentru ipoteza că ST383 a devenit endemica în Romania.”, a scris Valeriu Gheorghita, marți, 21 aprilie 2026, într-o postare pe Facebook.

Conform medicului Vlad Gheorghiță, un element de interes suplimentar îl reprezintă identificarea unor plasmide fusionale/mozaicate, care reunesc determinanți de rezistență și virulență.

Bacterie rezistentă la tratament

Din perspectivă clinică, aceste clone pot fi asociate cu infecții severe și opțiuni terapeutice limitate.

Aceste date subliniază importanța:

prevenirii transmiterii nosocomiale

monitorizării și supravegherii microbiologice active

raportării corecte și rapide a cazurilor

cunoașterii profilului epidemiologic local și național

Potrivit studiului „Klebsiella Pneumoniae Infections Market 2026” este de așteptat o creștere rapidă a cazurilor cu această infecție pe măsură ce crește numărul persoanelor unde bacteria rezistă la medicamente.

Conform sursei citate, infecțiile cu Klebsiella Pneumoniae sunt așteptate să atingă o o rată de creștere anuală compusă (CAGR) de 4,67% în perioada 2026-2033.

