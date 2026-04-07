Opinie. Dragoș Damian, Terapia Cluj: „7 aprilie 2026, Ziua Mondială a Sănătății. Credeți în știință”

Deviza zilei de 7 aprilie 2026 este „Together for Health. Stand with science”. „Împreună pentru sănătate. Credeți în știință”. „Fiți alături de știință”. „Protejați știința”. „Aveți încredere în știință”. Se poate traduce în multe feluri, inclusiv „Credeți în știință”.

Dragoș Damian, CEO Terapia Cluj

„Credeți în știință” - ne-a fost dor de o astfel deviză de la Organizația Mondială a Sănătății, de Ziua Mondială a Sănătății.

După un început de an 2025 în care România a fost măcinată de conspiraționism, misticism și obscurantism, este momentul să credem din nou în știință.

După un început de an 2026 în care România are rate din ce în ce mai mici la vaccinare, deși nu este nici un dubiu că vaccinarea previne boli infecto-contagioase extrem de grave, este momentul să credem din nou în știință.

În 2026 trăim cu 20-30 de ani mai mult decât în 1926 aproape exclusiv datorită progreselor făcute de știință, în special datorită progreselor făcute de știință în domeniul medical. Iar în 2126 vom trăi cu 20-30 de ani mai mult decât în 2026 pentru că, implacabil, știința va face și mai multe progrese.

Peste o jumătate de secol - poate mai repede - 80 de ani va fi „noul 60”, așa cum astăzi 60 de ani este „noul 40”. N-o să mai spună nimeni că dacă ai ajuns la 80 de ani ești norocos că ai trăit așa de mult.

Trebuie să credem în știință, de 7 aprilie și în fiecare zi. Și uite, de exemplu, știința spune că dacă ai peste 40 de ani este bine să iți măsori cel puțin o dată pe lună indicele de masă corporală, tensiunea arterială și pulsul. Știința spune că cea mai frecventă cauză de deces rămâne moartea subită cardiacă, rezultat al unui infarct miocardic acut, care apare la vârste tot mai tinere. Este enorm de simplu să previi o moarte subită cardiacă doar măsurându-ți regulat cei trei parametrii și atunci când ei se modifică să mergi să discuți cu un doctor.

Credeți în știință. De 7 aprilie 2026, Ziua Mondială a Sănătății, și în fiecare zi din 2026, credeți în știință.

Dragoș Damian

—

Dragoș Damian este CEO Terapia Cluj și președintele PRIMER (Patronatul Producătorilor Industriali de Medicamente din România), care reuneşte cele mai importante 17 situri de fabricaţie de medicamente din ţară.

