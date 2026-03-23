Al 24-lea transplant hepatic la IRGH Cluj și o nouă șansă la viață după o prelevare de organe. Medicii Nadim al Hajjar și Simona Mărgărit, din nou în echipă.

Weekend intens pentru medicii clujeni de la Institutul Regional de Gastroenterologie și Hepatologie Cluj, care au reușit al 24-a transplant hepatic, o intervenție salvatoare în urma prelevării de organe efectuate cu acordul familiei unui donator din Deva.

O nouă șansă la viață a fost oferită unui pacient prin al 24-lea transplant hepatic efectuat la Institutul Regional de Gastroenterologie și Hepatologie Cluj-Napoca.

„Săptămâna trecută aveam nevoie ca de aer de un weekend liber, oboseala se simțea deja. L-am amânat pe weekendul următor, însă nu a fost să fie nici ăsta”, semnalează dr. Horațiu Nicolae Vasian.

Intervenția de transplant hepatic, realizată de o echipă de medici coordonată de profesorul Nadim al Hajjar și conferențiarul Simona Mărgărit, a fost realizată duminică, 22 martie, în urma acordului de prelevare de organe de la familia unui pacient din Deva.

În postarea publicată pe rețelele de socializare, medicul Horațiu Nicolae Vasian a transmis condoleanțe și apreciere familiei donatorului și a semnalat reușita unei noi vieți salvate prin implicarea medicilor clujeni:

„Azi, 22.03.2026, al 24-lea transplant hepatic în IRGH Cluj-Napoca. Familia unui donator de 66 ani și-a dat acordul pentru prelevare, la Deva.

Condoleanțe familiei greu încercate și recunoștință pentru gestul făcut.

Prof. Nadim Al Hajjar și Conf. Simona Mărgărit, din nou în echipă”, a transmis dr Horațiu Vasian în mesajul citat.

Primul transplant hepatic la Cluj-Napoca a fost realizat în 2024, în urma intervenției unei echipe medicale coordonate de profesorul Nadim Al-Hajjar.

