UMF Cluj a inaugurat Departamentul de Neuroștiințe Translaționale: pas important în dezvoltarea cercetării biomedicale

UMF „Iuliu Hațieganu" Cluj-Napoca a inaugurat Departamentul de Neuroștiințe Translaționale, un nou pas în consolidarea unei direcții academice și științifice dezvoltate consecvent în ultimii 15 ani.

Miercuri, Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu" din Cluj-Napoca a inaugurat Departamentul de Neuroștiințe Translaționale.

UMF „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca a inaugurat Departamentul de Neuroștiințe Translaționale, un nou pas în consolidarea unei direcții academice și științifice dezvoltate consecvent în ultimii 15 ani.|Foto: UMF Iuliu Hațieganu - Facebook

Este vorba despre o etapă însemnată în devoltarea unei direcții de cercetare biomedicale relevante, cu accent pe competitivitate și deschidere spre nevoile și provocările actuale ale medicinei.

Inaugurarea noului departament dedicat Neuroștiințelor Translaționale reprezintă un nou pas în consolidarea unei direcții academice și științifice dezvoltate consecvent în ultimii 15 ani.

Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca a inaugurat Departamentul de Neuroștiințe Translaționale.|Foto: UMF Iuliu Hațieganu - Facebook

Astfel, noul departament continuă și extinde cercetările în domeniul neuroștiințelor, cu accent pe neurotroficitate, neuroprotecție, neuroplasticitate, neurogeneză și pe explorarea conceptului de neurorecuperare, într-o abordare ce conectează cercetarea fundamentală cu practica clinică, în beneficiul pacientului.

Extinderea infrastructurii de cercetare

Această dezvoltare este susținută și de extinderea infrastructurii de cercetare, inclusiv prin laboratoare peformante de qEEG cu 128 de electrozi și eye-tracking, utilizate pentru investigarea funcției cerebrale și a oculomotricității în patologia neurologică, în corelație cu aplicații clinice și proiecte interdisciplinare.

Departamentul de Neuroștiințe Translaționale a UMF Cluj-Napoca, un pas important în dezvoltarea cercetării biomedicale|Foto: UMF Iuliu Hațieganu - Facebook

Activitatea departamentului se desfășoară într-un ecosistem care reunește resursele UMF „Iuliu Hațieganu”, ale Clinicii de Neurologie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj, precum și colaborarea cu doctoranzi, cercetători, medici clinicieni și parteneri internaționali. Totodată, universitatea este activ implicată în rețele și inițiative europene de profil, precum Neurotech EU.

Prin noul Departament de Neuroștiințe Translaționale, UMF „Iuliu Hațieganu” reafirmă o direcție strategică esențială: dezvoltarea unei cercetări biomedicale relevante, competitive internațional și conectate la nevoile reale ale medicinei moderne.

