„Nu știam nimic despre România!” Noua senzație de la „U” Cluj, interviu despre viața petrecută în țara noastră

Issouf Macalou (27 de ani) este unul dintre jucătorii care au dus în acest sezon greul formației antrenate de Cristiano Bergodi.

Issouf Macalou (cu fața), extrema Universității Cluj / Foto: Mădălina IVAN, monitorulcj.ro

Fotbalistul ivorian a ajuns în România la începutul anului trecut, atunci când a fost transferat de la Sochaux. Macalou a marcat de trei ori în sezonul trecut, iar în această ediție a explodat de-a dreptul.

Extrema dreaptă a bifat 28 de apariții în campionat, a marcat de șase ori și a pasat decisiv la alte 10 reușite, devenind rapid unul dintre jucătorii-cheie de la „U” Cluj.

Fotbalistul a fost decisiv în acest an la calificarea echipei în play-off-ul Superligii, iar în duelul contra campioanei FCSB a ieșit la rampă cu două assisturi și un gol.

Într-un interviu acordat celor de la Superliga.ro, Macalou a vorbit despre cele mai importante aspecte ale vieții sale de când a acceptat să vină în România. Ivorianul se află la prima experiență în afara Franței și spune că nu știa nimic despre țara noastră în momentul în care i-a fost propus să joace aici.

Cum a reacționat la oferta din România

„Am ezitat puțin pentru că era prima dată când plecam din Franța. A fost foarte greu pentru mine pentru că la început nu vorbeam engleză, doar franceză. Mi-a fost teamă să vin în România. Dar agentul meu a vorbit mult cu mine. Am vorbit cu Gabi. Mamadou Thiam m-a ajutat și el mult. Și, de asemenea, Adel Bettaieb. Pentru că am vorbit cu ambii jucători înainte de a veni în România. Cred că am ezitat timp de o săptămână. După aceea, am zis: toată lumea din această țară mi-a spus că țara este bună, condițiile sunt bune. Așa că voi merge și voi vedea. Am avut o surpriză plăcută. Acum îmi plac țara, orașul și clubul.”

Ce știai despre România înainte să vii?

„Sincer să fiu, poate nimic. Dar știu un singur lucru. Un jucător din România, cel mai bun din istorie, Hagi. Pentru că a jucat pentru echipa mea favorită, Real Madrid. Deci cred că știu doar acest lucru.”

Cum a fost pentru tine să te adaptezi în România?

„Să mă adaptez în România a fost foarte ușor, cred. Pentru că, așa cum am spus, am fost cu Thiam în echipă și cu Bettaieb. Iar acești jucători m-au ajutat mult în echipă cu de toate. Cu mâncarea, cu locurile bune, unde pot merge dacă am nevoie de ceva. Deci cred că adaptarea a fost foarte, foarte rapidă pentru mine.”

Drammeh, Mendy și Macalou, trei din jucătorii de bază ai Universității / Foto: Mădălina IVAN, monitorulcj.ro

„Despre fanii lui „U” Cluj”

„Prima dată, când am fost foarte șocat de fanii lui U Cluj a fost în timpul meciului împotriva CFR-ului. Știu că nu este un meci normal. Este un meci diferit. Este un meci special pentru fanii noștri. Dar am fost foarte șocat pentru că stadionul era plin. Au cântat tot meciul. Ne-au susținut tot meciul. Și cred că, pentru mine, sunt cei mai buni fani din viața mea, de la toate cluburile unde am jucat.”

Sfatul pe care i l-ar da versiunii sale mai tinere

„Muncă. Muncă. Just work. Pentru că uneori par un tip leneș. Pentru că tot timpul dorm sau sunt obosit. Dar dacă aș putea vorbi cu versiunea mea mai tânără, i-aș spune să muncească. Muncă.”

Frustrările despre propria persoană

„Dacă îl întrebi pe antrenor, cred că va spune multe lucruri. Cred că uneori nu sunt concentrat pe poartă. Uneori oamenii cred că nu vreau să marchez pentru că uneori nu vreau să închid la bara a doua ca să dau un gol ușor. Cred că asta mă și frustrează uneori. Nu sunt acel tip care este foarte concentrat pe a marca.”

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: