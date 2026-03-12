„Greii” construcțiilor, în Cluj. Alexandra Stoica, președintă PSC Transilvania: „Trebuie un cadru economic stabil ca să construim frumos România”.

Cluj-Napoca este gazda Conferinței Regională PSC Transilvania 2026, unde experții s-au strâns joi, 12 martie 2026, pentru a căuta soluții pentru un viitor mai bun în comunitate.

Alexandra Stoica, președintă PSC Transilvania (stânga), Cristian Erbașu, CEO Construcții Erbașu (mijloc) și Dan Tarcea, viceprimarul municipiului Cluj-Napoca (dreapta) | Foto: Mădălina IVAN, monitorulcj.ro

Președinta Patronatului Societăților din Construcții - Filiala Transilvania, Alexandra Stoica a luat cuvântul în deschiderea evenimentului și a pus accent pe parteneriatul public privat, pentru evitarea blocajelor.

Președinta PSC Transilvania, Alexandra Stoica: „Trebuie să avem un cadru stabil economic, ca să construim frumos România”

„Orice construcție bună începe cu o fundație solidă. Noi, constructorii suntem cei care transpunem planurile în realitate. La această conferință ne propunem să analizăm și să punem pe tapet problemele și dificultățile din domeniul construcțiilor, pe toate palierele, inclusiv lipsa forței de muncă. Sperăm să găsim și soluții.

În acest an, Patronatul Societăților din Construcții împlinește 25 de ani de activitate, ani în care am fost, permanent, un factor de mediere între sectorul public și privat. An după an, în construcții ne-am confruntat cu multe dificultăți: instabilitate fiscală, concurența companiilor străine etc. Spre deosebire de firmele românești, cele străine aveau avantaje. Beneficiau de ani de creștere economică, stabilitate financiară, expertiză și condiții economice mult mai bune. (…) Breasla construcțiilor trebuie să crească. Trebuie să avem un cadru stabil economic, ca să construim frumos România. Întreaga breaslă e prezentă la Cluj. Ne dorim să fim în continuare o voce în domeniul construcțiilor pentru a ne putea duce mai departe activitatea”, a spus Alexandra Stoica, președinte PSC Transilvania.

Viceprimar Cluj-Napoca, Dan Tarcea: „Constructorii dau viață orașelor. Parteneriatul public-privat este important”

În deschiderea evenimentului a luat cuvântul și viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea.

„Bun venit în Cluj-Napoca, capitala Transilvaniei. La finalul acestui eveniment vor fi idei extrem de bune pe care le putem implementa și noi în administrația publică locală și centrală. Niciun proiect nu poate să meargă mai departe fără ei (constructori - n. red.). Este important să ținem aproape și să fim împreună. Cei 25 de ani de existență a PSC arată că România are viitor, că se pot face lucruri și la noi acasă. Lucrurile merg într-o direcție bună. Aces summit vine într-un moment extrem de complicat. Vedem cât de expuși suntem la modificările din lume. Sper să putem să fim mai rezilienți. Voi, constructorii dați viață orașelor. Pentru noi ca administrație acest parteneriat cu constructorii este important”, a spus Dan Tarcea, viceprimarul municipiului Cluj-Napoca.

Cristian Erbașu: „Birocrația este o problemă în România”

Președintele Federației Patronatelor Societăților din Construcții (FPSC) și CEO-ul Construcții Erbașu, Cristian Erbașu a spus, pentru monitorulcj.ro, că birocrația în România a ajuns la un nivel complicat.

„Birocrația a ajuns la un standard ridicat și complicat. Constuctorii sunt ancorați foarte puternic în ecomonia românească. În ultimii 10 ani, dezvoltarea a fost puternică în țară. Ardealul a beneficiat de fonduri foarte mari pentru dezvoltarea, atât de la UE, cât și de la bugetul central. Rezultatele se văd deja și dezvoltarea va continua. Vom avea multe construcții, în infrastructura rutieră, cea a căilor ferate sau cea sanitară, în educație sau clădirie monument”, a spus Cristian Erbașu pentru monitorulcj.ro.

Acesta a mai precizat că astfel de conferințe, în special la Cluj, unde există o comunitatea puternică a ardealului, sunt extrem de utile pentru mesaje și pentru a transmite ce credem noi, constructorii că trebuie să audă autoritățile locale și centrale.

„Din păcate, statul dorește să controleze, prin birocrație, care îngreunează buna derulare a proiectelor, asta e o problemă, pe lângă cele financiare ale companiilor și cele legate de forța de muncă”, a mai spus Cristian Erbașu.

Consolidarea dialogului public–privat

Identificarea soluțiilor de finanțare și dezvoltare

Accelerarea digitalizării și creșterii productivității

Promovarea bunelor practici de leadership în construcții

Acestea sunt doar câteva dintre temele majore care au definit agenda evenimentului de astăzi, la Cluj-Napoca.

PSC Transilvania își reafirmă angajamentul de a construi o platformă solidă de dialog între autorități, mediul profesional și companiile din sector, într-un moment în care coerența și colaborarea sunt esențiale pentru dezvoltarea sustenabilă a industriei.

În cadrul Conferinței Regionale PSC Transilvania, pe agendă sunt discuții legate de leadership și bune practici în industria constrcuțiilor.

Experții au evidențiat modelele de leadership a bunelor practici manageriale și a rolului PSC în consolidarea profesionalismului, coeziunii și dezvoltării sustenabile a industriei construcțiilor din România.

Pe partea legată de leadership au fost abordate următoarele teme:

Leadership într-un context economic complex

Guvernanță și bune practici de management în companiile din construcții

Dezvoltarea durabilă a companiilor: oameni, procese, tehnologie

Dezvoltarea durabilă a companiilor: oameni, procese

Rolul PSC ca platformă națională de leadership, reprezentare și dialog instituțional

