Tehnologii de avangardă în neuroştiinţe, oferite studenţilor de UMF Cluj

Studenţii medicinişti şi medici rezidenţi au interacţionat cu cele mai noi tehnologii în neuroştiinţe, oferite de Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca şi Institutul RoNeuro din Cluj-Napoca.

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca în parteneriat cu Institutul RoNeuro - Centrul de Cercetare şi Diagnostic al Bolilor Neurologice, a organizat „Şcoala de Vară de Tehnici de Cartografiere şi Stimulare Cerebrală”, în care cercetători ştiinţifici, studenţi medicinişti şi medici rezidenţi au interacţionat cu cele mai noi tehnologii în neuroştiinţe.

„Pentru al treilea an consecutiv, Universitatea de Medicină și Farmacie «Iuliu Hațieganu» din Cluj Napoca, în parteneriat cu Institutul RoNeuro – Centrul de Cercetare și Diagnostic al Bolilor Neurologice a organizat «Școala de Vară de Tehnici de Cartografiere și Stimulare Cerebrală», proiect realizat printr-un Program Erasmus+ de tipul Blended Intensive Program (BIP), în care cercetători științifici, studenți mediciniști și medici rezidenți au interacționat cu cele mai noi tehnologii în neuroștiințe. Evenimentul, derulat sub egida Neurotech EU - The European University of Brain and Technology și organizat de Universitatea de Medicină și Farmacie «Iuliu Hațieganu» din Cluj Napoca a avut loc în perioada 9-13 septembrie fiind coordonat de prof. univ. dr. Dafin Mureșanu, directorul Departamentului de Neuroștiințe al UMF «Iuliu Hațieganu» și președinte al Institutului RoNeuro din Cluj-Napoca”, se arată într-un comunicat trimis, miercuri, 18 septembrie, de Institutul RoNeuro.

Studenţi şi medici rezidenţi din cele mai titrate universităţi din Europa

Potrivit sursei citate, la ediţia de anul acesta a şcolii de vară au fost selectaţi să participe studenţi şi medici rezidenţi care activează în unele dintre cele mai titrate universităţi din Europa din ţări precum Germania, Franţa, Suedia, Bulgaria, Turcia, Olanda, Ungaria şi România.

„Ca un preambul al acestui eveniment, în perioada 3-4 septembrie, participanții au beneficiat de sesiuni speciale online care au vizat aspecte fundamentale de electroencefalografie (EEG), electroencefalografie cantitativă (QEEG) și tehnologii neuroimagistice avansate, precum rezonanţă magnetică funcţională (fMRI), spectroscopie funcţională în infraroşu (fNIRS) și magnetoencefalografie (MEG)”, se mai arată în comunicatul RoNeuro.

Dacă sesiunile de debut ale şcolii de vară s-au derulat în format virtual, sesiunile practice au avut loc în campusul UMF „Iuliu Haţieganu” şi la Institutul RoNeuro, unde cursanţii au putut intra în profunzimea conceptelor prezentate online, prin workshopuri, sesiuni interactive şi activităţi de echipă.

„Drumul spre excelenţă în medicină începe încă din prima zi de facultate, iar studenţii au în permanenţă oportunitatea captării celor mai noi şi interesante informaţii prin plaja educaţională extinsă pe care Universitatea Iuliu Haţieganu le-o oferă, una dintre componentele acesteia cuprinzând şi astfel de programe de tip Erasmus+ care, pentru al treilea an consecutiv, reuşeşte să reunească unii dintre cei mai buni studenţi medicinişti din Europa şi, bineînţeles, şi din UMF”, a declarat Anca Buzoianu, rectorul UMF „Iuliu Haţieganu”.

Aceasta a subliniat faptul că „doar printr-un astfel de program, precum «Şcoala de Vară de Tehnici de Cartografiere şi Stimulare Cerebrală», prin competiţie, şi printr-un schimb permanent de idei şi de cunoştinţe între cercetători ştiinţifici, cadre didactice universitare şi studenţi, poate exista un sistem sustenabil de educaţie europeană interconectat care să genereze în timp adevărate valori în medicină, acolo unde adevărata performanţă se va regăsi mereu în salvarea de vieţi”.

„Prin infrastructura sa performantă, dar mai ales prin resursa sa umană de excepţie, implicarea Institului RoNeuro în acest proiect reprezintă un mic pas pentru fiecare participant la acest program şi unul uriaş pentru sănătatea umanităţii, pentru că toţi aceşti studenţi şi medici rezidenţi şi-au însuşit noi şi multiple abilităţi, îmbogăţindu-se în acelaşi timp cu un pachet complet de informaţii despre acest domeniu complex al neurologiei şi al neuroştiinţelor”, a declarat Dafin Mureşanu, coordonatorul programului.

