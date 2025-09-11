Vor fi compensate peste 30 de medicamente pentru pacienții cu boli grave

35 de medicamente pentru pacienți cu boli grave urmează să fie incluse în listele compensate. Ordinul de ministru a fost publicat în transparanță decizională.

Ministerul Sănătății a publicat miercuri, 10 septembrie 2025, în transparență decizională ordinul de ministru care va permite includerea în listele compensate a 35 de medicamente, a anunțat ministrul Alexandru Rogobete.

Potrivit ministrului, medicamentele nou introduse pe listele de compensate vor aduce soluții reale pentru pacienți diagnosticați cu boli grave.



Medicamentele nou introduse pe listele de compensate vor aduce soluții reale pentru pacienți diagnosticați cu boli grave. Iată doar câteva exemple:

cancer de prostată avansat, sensibil la hormoni

amiloidoză ereditară

colită ulcerativă activă și boală Crohn moderată până la severă, rezistente la tratamente convenționale

astm bronșic sever necontrolat, care nu răspunde la alte terapii

angioedem ereditar recurent (prevenirea de rutină a episoadelor)

leucemie limfocitară cronică, la pacienți cu deleția 17p sau mutația TP53, neeligibili pentru imunochimioterapie

mielom multiplu recidivat și refractar

infecția cu HIV-1 la copii

„Știu că încrederea nu se câștigă ușor. Știu că oamenii au fost dezamăgiți prea mult timp. Dar tocmai de aceea alegem să demonstrăm că reforma în sănătate nu este un slogan, ci o realitate care schimbă vieți. Când facem ce promitem, încrederea revine. (...) Și când suntem consecvenți, încrederea ne face bine tuturor. Mulțumesc Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDR) pentru colaborarea excelentă și colegilor din Ministerul Sănătății pentru munca susținută. Parteneriatul transparent și corect cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate aduce beneficii reale pacienților și întărește încrederea în sistemul de sănătate”, a scris ministrul pe Facebook.

