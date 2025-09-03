Clujul, fruntaș la cazurile de rujeolă. România, pe ultimul loc în UE în ceea ce privește vaccinarea împotriva rujeolei.

Județul Cluj a raportat cele mai multe cazuri de rujeolă, în august, dintr-un total de 160 de cazuri înregistrate la nivel național.

Clujul, fruntaș la cazurile de rujeolă|Foto: Depositphotos.com

Un număr de 160 de cazuri de rujeolă au fost notificate în luna august, potrivit infomării publicate de Inatitutul Național de Sănătate Publică (INSP).

Rata de vaccinare în România a scăzut la 62%, cu mult sub rata de 95% recomandată de Organizația Mondială a Sănătății.

Clujul, fruntaș la cazurile de rujeolă

Cele mai multe cazuri de rujeolă au fost raportate în județul Cluj - 52 și în județul Constanța – 19.

„În perioada 1.01.2023 - 31.08.2025, în România au fost notificate 35.584 de cazuri confirmate cu rujeolă, din care 30 de decese (5 în Municipiul București, 4 în județul Brașov, 3 în județul Giurgiu, câte 2 în județele Argeș, Iași, Suceava, Satu Mare și câte unul în județele: Mureș, Sibiu, Buzău, Constanța, Alba, Ialomița, Vaslui, Bacău, Bihor și Botoșani)”, a informat Institutul Național de Sănătate Publică, citat de Agerpres.ro

În perioada 1 - 31 august 2025, conform datelor extrase din RENV, au fost utilizate 20.580 de doze de vaccin ROR din stoc național, mai arată INSP.

Cel mai mare focar de rujeolă din ultimii 25 de ani

În primăvara acestui an, Europa înregistra cel mai mare focar de rujeolă din ultimii 25 de ani, conform datelor Organizației Mondiale a Sănătății și UNICEF.

Focare active s-au înregistrat în mai multe țări europene, inclusiv Franța, Italia, Spania și Germania. Scăderea ratelor de vaccinare în Europa, accelerată după pandemia Covid, a contribuit la această explozie de cazuri.

Experții în sănătate avertizează că rujeola se răspândește foarte ușor și poate provoca complicații grave, inclusiv infecții ale urechii și pieptului și inflamarea creierului. Unii copii ajung în spital și suferă consecințe pe termen lung.

România, pe ultimul loc în UE în ceea ce privește vaccinarea împotriva rujeolei

România se situează pe ultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește vaccinarea împotriva rujeolei. În timp ce Organizația Mondială a Sănătății (OMS) recomandă o rată de vaccinare de 95% pentru a atinge imunitatea colectivă, România înregistra o rată de vaccinare de 62%.

77,8% din cazurile de rujeolă din UE, raportate în România

Tot mai mulţi părinţi din România aleg să nu-şi vaccineze copiii, ceea ce a dus la o scădere progresivă a ratelor de acoperire vaccinală pentru rujeolă-oreion-rubeolă, avertiza, în martie 2025, organizația „Salvați Copiii”.

Analiza datelor privind acoperirea vaccinală în perioada 2020-2024 evidențiază o tendință îngrijorătoare de scădere pentru cele două vaccinuri obligatorii, cu implicații semnificative pentru sănătatea publică. Scăderea ratelor de vaccinare a avut un impact epidemiologic semnificativ, evidențiat cel mai clar prin apariția epidemiei de rujeolă din decembrie 2023.

Principalele cauze țin de carențele informaționale, de dezinformarea din social media, precum și de bariere sistemice, cum ar fi birocrația excesivă, lipsa resurselor materiale, desființarea vaccinării în școli și lipsa transportului, arată studiul citat.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

Foto: Depositphotos.com

CITEȘTE ȘI: