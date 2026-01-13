Tehnologia contează. Echipa contează și mai mult. Tratamentul hemoroizilor la clinica Anastasios

Sănătate
Există un adevăr simplu pe care puțini îl spun clar: majoritatea oamenilor amână tratamentul hemoroizilor din teamă. Teamă de durere. Teamă de anestezie. Teamă de recuperare lungă.
La clinica Anastasios din Cluj, lucrurile stau diferit. Pentru că medicina modernă a ajuns într-un punct în care intervențiile pentru hemoroizi pot fi minim-invazive, fără durere, fără anestezie și cu recuperare imediată.
Ce înseamnă, concret, tratamentul cu laser pentru hemoroizi?
Pe scurt: mai puțin disconfort, mai mult control, recuperare rapidă.
Intervențiile cu laser:
- Sunt precise, acționând strict pe țesutul afectat
- Sunt fără tăieturi clasice
- Reduc semnificativ durerea post-procedură
- Permit revenirea rapidă la activitățile zilnice
Pacientul nu este internat, nu își „oprește viața” și nu trece printr-o recuperare complicată. Vine, este tratat, pleacă.
De ce laserul schimbă complet jocul
Laserul medical nu este doar o tehnologie „mai nouă”. Este o tehnologie mai inteligentă.
Prin controlul precis al energiei laser:
- Sângerarea este minimă
- Inflamația este redusă
- Vindecarea este mai rapidă
- Riscul de complicații scade considerabil
Cu alte cuvinte, tratamentul hemoroizilor nu mai este despre „a suporta”, ci despre a rezolva problema eficient.
Oricât de performant ar fi laserul, rezultatul depinde de medicii care îl folosesc.
La clinica noastră din Cluj, intervențiile sunt realizate de o echipă solidă de medici proctologi și chirurgi cu experiență, care abordează fiecare caz personalizat, cu profesionalism și empatie:
- Dr. Nicoleta Rebrișorean – Medic Primar Chirurgie Generală
- Dr. Vitalii Mironescu – Medic Specialist Chirurgie Generală
- Dr. Melania-Ioana Crăciun – Medic Primar Chirurgie Generală
- Dr. Neciu Cristian – Medic Specialist Chirurgie Generală și Medic Specialist Urologie
- Dr. Dănilă Dana Ioana – Medic Specialist Chirurgie Generală
- Dr. Rüsz Fogarasi Tamás – Medic Specialist Chirurgie Generală
Aceasta nu este doar o listă de nume. Este o echipă care tratează zilnic pacienți ce își doresc o soluție eficientă, discretă și modernă.
De ce tot mai mulți pacienți aleg intervențiile minim-invazive
Pentru că funcționează.
Pentru că sunt sigure.
Pentru că respectă timpul și confortul pacientului.
Și pentru că, în 2026, nimeni nu ar trebui să mai sufere inutil din cauza unei afecțiuni care poate fi tratată rapid și eficient.
Concluzia simplă
Hemoroizii nu sunt un subiect confortabil, dar tratamentul lor poate fi.
La clinica Anastasios din Cluj, medicina modernă înseamnă grijă reală pentru pacient, soluții actuale și recuperare imediată, exact așa cum ar trebui să fie normal.
Pentru programări telefonice, vă rugăm să ne contactați la numerele de telefon: : 0771 547 033 și 0775 344 011.
Articol susținut de Clinica Anastasios Medical
