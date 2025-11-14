Ambulanțe noi pentru SAJ Cluj, dotate cu aparate dedicate pacienților aflați în stop cardio-respirator. Horia Simu: „Cresc șansele de supraviețuire”.

Serviciul de Ambulanță Județean a primit 6 ambulanțe noi, dotate cu echipamente de ultimă generație, inclusiv sistemul automat Corpuls CPR, care crește șansele de supraviețuire în cazurile de stop cardio-respirator. „Aparatul în sine nu obosește: face compresiile toracice cu o frecvență de 100 – 110/minut, atât cât trebuie”, spune Horia Simu, șeful SAJ Cluj.

Ambulanțe noi pentru SAJ Cluj, dotate cu aparate dedicate pacienților aflați în stop cardio-respirator|Foto: monitorulcj.ro

Serviciul de Ambulanță Cluj a primit șase noi ambulanțe de ultimă generație, care dispun de un sistem esențial pentru pacienții aflați în stop cardio-respirator. Practic, sistemul automat Corpuls CPR menține aceeași frecvență în cazul masajului cardiac, aspect ce crește șansele de supraviețuire a pacientului.

Șase ambulanțe de tip B, dotate cu sistemul automat Corpuls CPR, care crește șansele de supraviețuire în cazurile de stop cardio-respirator, în dotarea SAJ Cluj|Foto: monitorulcj.ro

„În primul rând, înlocuiește o persoană.

Pentru o resuscitare corect făcută, ideal, este nevoie de 2-3 persoane. Nu întotdeauna ai. Noi avem și voluntari, deci dispunem de personal. Dar aparatul în sine nu obosește: face compresiile toracice cu o frecvență de 100 – 110/minut, atât cât trebuie.

Horia Simu, managerul general al Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) Cluj: „Cresc șansele de supraviețuire pentru pacienții în stop cardio-respirator”|Foto: monitorulcj.ro

Un om și dacă încearcă, nu va putea menține mult timp această frecvență, și astfel va avea o eficiență mai mică”, a declarat pentru monitorulcj.ro managerul general al Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) Cluj, Horia Simu

Ambulanțe noi pentru SAJ Cluj, dotate cu aparate dedicate pacienților aflați în stop cardio-respirator. Horia Simu: „Cresc șansele de supraviețuire”.

Astfel, sistemul automat de compresii toracice din ambulanțele care au intrat în dotarea SAJ Cluj efectuează masajul cardiac cu o precizie și o constanță imposibil de obținut manual. Dispozitivul menține calitatea resuscitării chiar și în timpul transportului pacientului, crescând șansele de supraviețuire în cazurile de stop cardio-respirator.

Sistemul automat Corpuls CPR menține calitatea resuscitării în timpul transportului pacientului, crescând șansele de supraviețuire în cazurile de stop cardio-respirator|Foto: monitorulcj.ro

„Ideea este că în timpul compresiilor toracice se irigă creierul cu sânge: creierul nu are voie să moară. Și atunci aparatul face o irigare constantă a creierului. Nu obosește și rămâne în aceeași poziție, apasă cu aceeași intensitate – toracele trebuie apăsat cam 4-6 cm, în funcție de grosimea toracelui, și aparatul exact acest lucru îl face.

Crește șansele de supraviețuire pentru pacienții în stop cardio-respirator”, explică șeful SAJ Cluj, Horia Simu.

Serviciul de Ambulanță Județean Cluj a primit 6 ambulanțe noi, dotate cu echipamente de ultimă generație|Foto: monitorulcj.ro

Acest aparat exista pe piață și acum 7 ani de zile, însă nu erau studii clinice dovedite că ar duce la o îmbunătățire.

„S-au făcut între timp și toate serviciile de ambulanță din Europa au început să îl achiziționeze.

Mă bucur că acest lot de 6 ambulanțe are așa ceva. Este vorba de ambulanțe de tip B, ambulanță cu asistent.

Noi ambulanțe moderne în dotarea Serviciului de Ambulanță Cluj|Foto: monitorulcj.ro

Sunt mașini din 2025, e ca și cum ai spune că ai Iphone nou, față de un Iphone de acum cinci ani. Este o updatare la anul 2025, ceea ce mă bucură”, a adăugat Horia Simu, managerul Serviciului de Ambulanță Județean Cluj.

În prezent, SAJ Cluj dispune de 89 de ambulanțe, iar în perspectivă alte noi ambulanțe vor intra în dotarea Serviciului de Ambulanță Cluj.

Noile ambulanțe au fost recepționate joi, alături de alte trei ambulanțe care au intrat în dotarea Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Cluj. Programul derulat de Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), împreună cu Guvernul României, cu finanțare europeană (PNRR) presupune reînnoirea parcului auto de ambulanțe de la nivel național în trei ani de zile.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: