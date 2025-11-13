Nouă ambulanțe cu dotări moderne, la Cluj. Emil Boc: „Salvează vieți și ne oferă șansa la o viață mai lungă”

Noi ambulanțe au ajuns la Cluj, iar astfel echipajele medicale de intervenție rapidă vor dispune de mașini moderne cu dotări de ultimă generație, în sprijinul pacienților.

Nouă ambulanțe cu dotări moderne, la Cluj. Emil Boc: „Salvează vieți și ne oferă șansa la o viață mai lungă”|Foto: monitorulcj.ro

Moment important pentru Cluj: nouă ambulanțe au intrat în dotarea Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Cluj și a Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) Cluj.

Noi ambulanțe pentru Cluj au ajuns în dotarea Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) Cluj|Foto: monitorulcj.ro

Astfel, din cele nouă ambulanțe – 3 pentru ISU SMURD, iar alte 6 pentru Serviciul de Ambulanță.

Trei noi ambulanțe pentru ISU Cluj|Foto: monitorulcj.ro

De altfel, alte 10 ambulanțe modern vor veni în dotarea ISU Cluj până în februarie 2026, prin PNRR și cu sprijinul Guvernului.

Primarul Emil Boc și prefectul Maria Forna, la recepția noilor ambulanțe ajunse în dotarea ISU Cluj și SAJ Cluj|Foto: monitorulcj.ro

La nivel național, prin intermediul programului derulat de DSU și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) sunt asigurate 1.200 de astefel de ambulanțe.

În prezent, ISU Cluj dispune de 12 ambulanțe în intervenție, plus rezerve operative, în funcție de fiecare detașament.

Nouă ambulanțe cu dotări moderne, la Cluj. Emil Boc: „Salvează vieți și ne oferă șansa la o viață mai lungă”

Primarul Emil Boc, prefectul Maria Forna și deputatul clujean Radu Moisin (PNL Cluj) au fost prezenți la eveniment.

„Viața noastră este mai în siguranță de astăzi, cu aceste 9 ambulanțe, plus alte zece care vor ajunge până la jumătatea anului viitor.

Emil Boc: „Noile ambulanțe salvează vieți și ne oferă șansa la o viață mai lungă”|Foto: monitorulcj.ro

Sunt ambulanțe pentru SMURD, pentru Serviciul de Ambulanță de la Cluj, cu dotări care până acum nu erau disponibile. Mă refer la cazurile de stop cardiac, în care este nevoie să se facă acel masaj cardiac pacientului, până se ajunge la spital. Ei bine, aceste ambulanțe vor avea această performanță de a menține masajul cardiac standard, astfel încât să menținem pacientul în viață, inclusive în cazuri de stop cardio-respirator.

Dotări speciale pentru masaj cardiac dedicat pacienților în stop cardio-respirator, în noile ambulanțe ajunse la Cluj|Foto: monitorulcj .ro

Aceste ambulanțe salvează vieți și ne vor oferi șansa la o viață mai lungă”, a declarat primarul Emil Boc.

De altfel, primarul a mulțumit tuturor celor implicați în derularea acestui proiect vital pentru sănătate, inclusiv pentru eforturile parlamentare depuse de deputatul clujean Radu Moisin (PNL), prezent la eveniment.

„Și Primăria cumpără periodic ambulanțe pentru dotarea serviciilor de specialitate”, a adăugat primarul Emil Boc.

Prefectul Maria Forna: „Un pas important pentru sistemul de urgență din Cluj”

Astfel, în contextul numărului crescut de accidente și intervenții medicale la nivelul județului Cluj, cele 9 ambulanțe vin să sprijine suplimentar atât actul medical, cât și să consolideze capacitatea de răspuns la urgențele medicale, a arătat Maria Forna, prefectul județului Cluj, prezentă la eveniment.

„În județul Cluj au fost livrate 9 ambulanțe dintr-un total de 19 ambulanțe. Respectiv – 3 ambulanțe pentru Inspectoratul pentru Situații de Urgență Cluj, iar 6 ambulanțe – pentru Serviciul de Ambulanță Județean Cluj.

Prefectul Maria Forna: „Un pas important pentru sistemul de urgență din Cluj”|Foto: monitorulcj.ro

Prin această investiție strategică, astăzi se realizează un pas important în direcția consolidării sistemului de urgență, asigurând echipamente modern pentru echipajul medical și paramedical, precum și un răspuns mai efficient în sprijinul cetățenilor județului Cluj”, a declarat prefectul Clujului, Maria Forna.

Programul a debutat în 2024, prin Programul de Dezvoltare Durabilă, cu fonduri pentru 591 de ambulanțe, iar din 2025 s-au redistribuit fonduri prin PNRR, astfel că numărul ambulanțelor care vor fi achiziționate și intră treptat în toare a ajuns la 1.200 de ambulanțe.

Noile ambulanțe care au ajuns la Cluj sunt de tip B și tip C, cu un plus de standardizare în intervențiile operative.

„Oamenii pot lucra pe respectiva ambulanță indifferent dacă sunt de la SAJ sau de la Serviciul SMURD”, a explicat și Călin Alexandru, director general Direcția Generală Management Urgențe Medicale DSU MAI.

Alte patru ambulanțe, așteptate la ISU Cluj

„Livrările vor continua, pe lângă aceste 3 ambulanțe”; a explicat colonelul Gabriel Drînda, Inspector Șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Avram Iancu" Cluj.

„În următoarele luni vom mai primi alte 4 ambulanțe, dintre care 3 tip B și 1 ambulanță tip C. ISU Cluj dispune în prezent de echipaje medicale în doispreze puncte ale județului:

*ambulanțe de prim ajutor – 11 în județul Cluj, adică în municipiul Cluj-Napoca, Turda, Dej, Gherla, Huedin, comunele Gilău, Florești, Mociu, Jucu, Băișoara și Aghireșu.

Deci, acoperirea este una fosrte bună.

Ambulanțe moderne în dotarea USU Cluj și SAJ Cluj|Foto: monitorulcj.ro

În municipiu, dispunem de 2 ambulanțe de terapie intensive mobile, alături de ambulanța SMURD de timp neonatologie, pentru transportul nou-născuților în stare critică.

De asemenea, sunt în dotare 2 autospeciale pentru transport persoane și victime multiple, iar pe timpul sezonului cald utilizăm inclusiv 2 motociclete SMURD.

Aceste ambulanțe modern vor oferi un real sprijin în intervențiile pe care le avem”, a adăugat Gbariel Drînda, inspector șef ISU Cluj.

Astfel, potrivit datelor oficiale, anul acesta echipajele SMURD de terapie intensivă mobile și de prim-ajutor au asistat peste 17.400 de persoane, în creștere cu aproximativ 4% față de anul trecut.

Horia Simu (SAJ Cluj): „Oferă șansa de a salva mai multe vieți”

„Sunt mai mult decât simple mașini, înseamnă șansa de a ajunge mai repede la oameni și de a salva mai multe vieți și de a lucra în condiții mai sigure.

Horia Simu (SAJ Cluj): „Oferă șansa de a salva mai multe vieți”|Foto: monitorulcj.ro

Este un prim pas dintr-in proces de înnoire, pe care ni-l dorim complet, astfel încât fiecare echipaj să poată intervene cu mijloace modern, fiabile și adaptate nevoilor actuale”, a declarat Horea Simu, Manager General al Serviciului de Ambulanță Cluj.

„În prezent sunt 89 de ambulanțe, inclusiv cu aceste noi dotări. Cam 30 de ambulanțe au norma depășită, adică vechimea mașinii sau numărul de kilometri. Mai sunt riscuri legate de accidente, când pierzi o mașină. Sunt județe în țară care au 700.000 – 800.000 km. Noi am mai casat din ele. Aceste noi ambulanțe reprezintă un pahar bun cu apă pentru dotarea logistică”, a declarat pentru monitorulcj.ro Horia Simu, șeful SAJ Cluj.

Programul DSU presupune ca în trei ani de zile să reînnoiască tot parcul auto de ambulanțe de la nivel național.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: