Vaccinul anti-Covid a dublat durata de supraviețuire a bolnavilor cu cancer. Un studiu de specialitate provoacă controverse în SUA.

Un studiu realizat de universitățile din Texas și Florida arată că vaccinurile cu ARNm pentru coronavirus au prelungit viața pacienților cu cancer pulmonar și de piele. Rezultatele cercetării stârnesc controverse în SUA.

Dosarele medicale a peste 1.000 de pacienți cu cancer care au primit imunoterapie pentru cancer pulmonar și de piele au arătat că aceștia au obținut beneficii suplimentare după vaccinare, notează The Washington Post.

Vaccinurile împotriva Covid-19, recunoscute pentru salvarea a milioane de vieți în timpul pandemiei, au declanșat o alarmă puternică care activează sistemul imunitar uman împotriva cancerului și aproape dublează durata mediană de supraviețuire a pacienților, potrivit unui nou studiu retrospectiv realizat de cercetătorii de la Centrul de Cancer MD Anderson al Universității din Texas și de la Universitatea din Florida.

Studiul a examinat dosarele a peste 1.000 de pacienți de la MD Anderson care începuseră deja imunoterapia aprobată pentru cancerul pulmonar avansat fără celule mici și melanom, un tip de cancer de piele, comparând cei care au primit vaccinuri ARNm împotriva coronavirusului cu cei care nu au primit-o.

„Aceste date sunt incredibil de interesante, dar trebuie confirmate într-un studiu clinic de fază III”, a declarat Adam Grippin, autorul principal al studiului publicat miercuri în revista Nature.

Astfel, pacienții care au primit vaccinul în termen de 100 de zile de la debutul imunoterapiei împotriva cancerului au avut o rată de supraviețuire mediană de 37,3 luni, comparativ cu doar 20,6 luni pentru cei care au primit același tratament, dar nu au fost vaccinați pentru Covid.

Rezultatele cercetării provoacă controverse în SUA

Deși descoperirile dau speranță că oamenii de știință ar putea dezvolta un vaccin universal, gata de utilizare, pentru pacienții cu diferite tipuri de cancer, ele vin într-un moment dificil pentru cercetarea vaccinurilor care utilizează ARN mesager.

În august, secretarul pentru Sănătate și Servicii Umane, Robert F. Kennedy Jr., a anunțat că guvernul SUA a tăiat aproape 500 de milioane de dolari în dezvoltarea vaccinurilor ARNm, „deoarece datele arată că aceste vaccinuri nu reușesc să protejeze eficient împotriva infecțiilor respiratorii superioare, cum ar fi Covid și gripa”. Oamenii de știință au contestat vehement afirmația lui Kennedy.

Solicitat să răspundă la noul studiu, Departamentul de Sănătate a emis o declarație în care spunea că „raportul risc-beneficiu al vaccinării Covid la persoanele sub 65 de ani este cel mai favorabil pentru cei care prezintă un risc crescut de COVID-19 sever, inclusiv grupuri precum pacienții cu cancer avansat analizați în această ipoteză. Am oprit 22 de investiții în dezvoltarea de vaccinuri ARNm, deoarece datele au arătat că acestea nu au reușit să protejeze eficient împotriva infecțiilor respiratorii superioare, cum ar fi COVID”, menționa Departamentul de Sănătate în răspunsul citat.

Vaccinurile care utilizează ARN mesager, o moleculă monocatenară, instruiesc sistemul nostru imunitar fără a infecta efectiv organismul, învățând celulele să producă o porțiune inofensivă de proteină virală.

