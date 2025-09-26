Șase copii internați la spitalul din Iași au murit în urma unei infecții. Secția ATI a fost închisă, iar DSP a deschis o anchetă.

Caz șocant în Iași, unde șase copii internați la Spitalul „Sfânta Maria” au murit în urma unei infecții asociate asistenței medicale cu bacteria Serratia Marcescens.

Un focar de infecții nosocomiale zguduie Spitalul Clinic de Copii „Sf. Maria” din Iași, după ce mai mulți copii internați la secția ATI, având și ate comorbidități sau boli asociate, au murit în ultimele zile, în urma infectării cu bacteria Serratia marcescens, informează ZiaruldeIași.ro

În vara anului trecut, un cuplu de tineri părinți a obținut daune morale de peste 100.000 de euro pe numele copilei lor, infectate cu o bacterie multirezistentă în spital.

Deși primele cazuri au apărut în urmă cu mai bine de o săptămână, secția ATI a rămas funcțională, iar internările au continuat. Oficial, secția a fost închisă pentru internări abia pe 24 septembrie, după ce s-au cerut explicații conducerii spitalului și Direcției de Sănătate Publică (DSP) Iași, menționează sursa citată.

Alți pacienți au fost diagnosticați cu aceeași bacterie, iar conducerea unității medicale a dispus închiderea secției.

Copiii decedați erau nou-născuți sau aveau vârste de până la 8 ani și sufereau de boli grave asociate: meningită fulminantă, sindrom convulsiv, sindrom Edwards, tetrapareză sau epilepsie.

În total, 9 copii au fost infectați cu bacteria Serratia marcescens, reiese dintr-o informare transmisă de spital. Primul caz a fost înregistrat pe 7 septembrie.

DSP a deschis o anchetă

Direcția de Sănătate Publică (DSP) Iași a anunțat, vineri, că a demarat o anchetă epidemiologică privind un posibil focar de infecții asociate asistenței medicale.

O echipă mixtă de specialiști din cadrul DSP Iași și Centrul Regional de Sănătate Publică Iași s-a deplasat la Spitalul pentru copii pentru evaluarea situației, analizarea documentelor medicale și recoltarea de probe biologice.

„Acestea sunt în curs de prelucrare în laboratorul DSP, iar rezultatele vor contribui la clarificarea contextului epidemiologic. Unitatea sanitară a inițiat măsurile de limitare a răspândirii infecției, conform procedurilor în vigoare. Ancheta, fiind în curs de desfășurare, concluziile vor fi anunțate la finalizarea investigației forurilor competente”, a declarat purtătorul de cuvânt al DSP Iași, Marius Voicescu, pentru Agerpres.ro

În ceea ce privește agentul etiologic implicat în producerea focarului de IAAM, DSP Iași a precizat că Serratia este o bacterie Gram-negativă oportunistă, din familia Enterobacteriaceae, fiind răspândită în mediul înconjurător, în sol, apă și pe suprafețe umede.

„În acest moment, considerăm esențială o abordare prudentă și responsabilă, pentru a evita interpretări premature care pot afecta în mod inutil încrederea pacienților. Vă asigurăm că monitorizăm cu atenție evoluția situației și că vom furniza informații suplimentare în măsura în care acestea pot fi comunicate public, cu respectarea cadrului legal”, a precizat Voicescu.

Peste 160 de infecții nosocomiale raportate

Potrivit sursei citate, în primul trimestru al acestui an, la Spitalul pentru copii din Iași au fost raportate 75 de cazuri de infecții nosocomiale de rutină, dintre care 38 la Clinica de Pediatrie, 9 la Chirurgie și 28 la ATI.

În trimestrul II, la aceeași unitate medicală au fost raportate 87 de infecții nosocomiale de rutină, dintre care 27 la Clinica de Pediatrie, 21 la Chirurgie și 36 la ATI. În luna iulie la au fost raportate 26 de infecții nosocomiale de rutină, 17 dintre acestea fiind la ATI, cinci la Clinica de Pediatrie, patru la Clinica de Chirurgie.

