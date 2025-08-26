Institutul de Urologie și Transplant Renal Cluj își reia integral activitatea: „Toate condițiile de siguranță sunt îndeplinite”

Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj a anunțat reluarea integrală a activității medicale. „Testele microbiologice au confirmat că toate condițiile de siguranță sunt îndeplinite”, transmite ICUTR Cluj.

Institutul de Urologie și Transplant Renal Cluj își reia integral activitatea| Foto: monitorulcj.ro

La finalul săptămânii trecute, Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj anunța restrângerea temporară a activității medicale, în condițiile în care în urma procesului de renovare din blocul operator au fost identificate culturi de ciuperci și mucegai în aeromicroflora unor spații.

După efectuarea lucrărilor de igienizare și modernizare, testele au confirmat îndeplinirea condițiilor de siguranță, astfel încât pacienții pot beneficia de cele mai bune condiții, inclusiv de programul de transplant renal.

Institutul de Urologie și Transplant Renal Cluj își reia integral activitatea

ICUTR Cluj-Napoca își reia activitatea medicală și chirurgicală în întregime, potrivit unei informări publicate de reprezentanții instituției medicale.

„Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj-Napoca anunță reluarea integrală a activității, atât la nivelul blocului operator, cât și al secției de Anestezie și Terapie Intensivă.

Institutul de Urologie și Transplant Renal Cluj își reia integral activitatea|Sursa: ICUTR Cluj - Facebook

După efectuarea lucrărilor de igienizare și modernizare, testele microbiologice realizate în aceste spații au confirmat că toate condițiile de siguranță sunt îndeplinite”, se arată în mesajul publicat marți de ICUTR Cluj.

Condiții de siguranță pentru pacienți

Astfel, pacienții pot beneficia din nou, în cele mai bune condiții, de intervențiile chirurgicale complexe, inclusiv de programul de transplant renal.

„Conducerea ICUTR dorește să transmită pacienților și familiilor acestora că siguranța și calitatea actului medical rămân pe primul loc. Măsurile adoptate asigură un mediu sigur pentru desfășurarea tuturor procedurilor medicale.

Reluarea activității integrale reprezintă un moment important pentru comunitatea medicală și pentru toți pacienții care așteaptă aceste tratamente vitale”, au transmis reprezentanții ICUTR Cluj în mesajul citat.

În primele 6 luni din acest an, ICUTR Cluj a realizat 50 de transplanturi renale.

Centrul de transplant renal din Cluj realizează aproximativ 100 de transplanturi anual. De altfel, în Cluj funcționează singurul centru de transplant pediatric din țară.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: