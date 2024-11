Centrală de tratarea aerului, în premieră la Spitalul Județean Cluj. Pacienții vor respira un aer mai curat.

Spitalul Județean Cluj marchează un pas important în îmbunătățirea condițiilor de tratament pentru pacienți prin instalarea, în premieră, a unei centrale de tratare a aerului. Aceasta va asigura un flux constant de aer curat, filtrat și de calitate, contribuind astfel la un mediu mai sănătos și mai sigur pentru recuperarea pacienților.

Secțiile de Medicină Internă I și ATI I din Clinica Medicală I a Spitalul Clinic Județean de Urgență (SCJU) Cluj-Napoca au trecut printr-un amplu proces de renovare, reabilitare și dotare cu echipamente și aparatură medicală de ultimă generație, fiind montată, în premieră în sistemul public medical clujean, o centrală pentru tratarea aerului care va reduce infecțiile nosocomiale.

Potrivit managerului spitalului, Claudia Gherman, investiția se ridică la peste 35 de milioane de lei prin PNRR.

„Redarea de curând în folosință a aripii renovate din Secția Clinică Medicină Internă I și a Secției ATI I este rezultatul unui amplu proces de renovare și reabilitare, precum și dotare cu echipamente și aparatură de ultimă generație. Acest eveniment coincide cu momentul în care aniversăm 105 de la deschiderea oficială a primului curs de medicină a Facultății de Medicină a Universității Daciei Superioare care a fost susținut de Iuliu Hațieganu.

Reamenajarea secțiilor a presupus compartimentarea în saloane de 2-3 paturi cu grupuri sanitare proprii, pentru separarea și izolarea pacienților, achiziția și montarea unei Centrale de Tratare Aer (CTA-ATI) cu automatizare, complet echipată și care are effect asupra tratării aerului din saloanele pacienților, astfel încât vom reuși să prevenim și să reducem infecțiilor nosocomiale, care reprezinră pericolul nr. 1 în ceea ce privește asistența medicală și bunul mers al pacienților. S-au mai achiziționat și montat a 5 tablouri IT Medical, s-au înlocuit paturi pentru bolnavi și s-au achiziționat și montat 19 rampe medicale”, a declarat Claudia Gherman.

Pacienții de la ATI I, internați în boxe

Dana Balea, medic primar în Secția ATI I, a declarat că proiectul a vizat reabilitarea generală, împreună cu compartimentarea în boxe și achiziția de paturi noi și rampe.

„S-a realizat o reabilitare generală prin implementarea unui plan, cu fonduri europene, care a vizat îmbunătățirea capacității de prevenire și reducere a riscului de infecții asociat actului medical. Din punct de vedere al secției noastre, s-a realizat o reabilitare generală împreună cu compartimentarea pe boxe care au două paturi, respectiv un pat, pentru izolarea pacienților.

S-au achiziționat echipamente, paturi noi, rampe medicale și o centrală de tratare a aerului, automatizată, complet echipată care realizează ventilarea și climatizarea uniformă, unitară, precum și împrospătarea și curățarea aerului (…) Aveam o nevoie extraordinar de mare de o astfel de investiție pentru prevenirea și reducerea infecțiilor nosocomiale, era prioritar”, a declarat Dana Balea.

Șeful Secției Medicină Internă I, Mihaela Mocan, a explicat că, în urma folosirii noii centrale de tratare a aerului, pacienții vor respira un aer mai curat.

„Un lucru important, fiecare salon are grup sanitar propriu și am intrat în normele și condițiile moderne de spitalizare (…) Pacienții respiră un aer curat, deoarece modernizarea a inclus un sistem de ventilație și purificare a aerului, care va împiedica transmiterea infecțiilor respiratorii de la un pacient la altul. Orice pacient care se infectează respirator în spital are o infecție asociată actului medical și de aceea încercăm să prevenim aceste infecții prin îmbunătățirea calității aerului pe care îl respiră pacienții”, a declarat Mihaela Mocan.

Valoarea totală a proiectului este de 35,6 milioane de lei, iar acesta prevede reabilitarea altor 5 facilități medicale ale Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj, respectiv Secția Clinică ATI I (din Clinica Chirurgie Generală I), Laboratorul de Analize Medicale, Laboratorul de Microbiologie, Blocul Operator și Compartimentul ATI din Clinica de Ortopedie, Blocul Operator și Compartimentul ATI din Clinica Medicală II, acesta din urmă fiind, deja, finalizat.

