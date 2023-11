Întâlnire emoționantă. Părinții copiilor născuți prematur, mulțumiri pentru medicii de la SCJU Cluj: „Ați fost lângă noi zi și noapte! Ei, copiii, sunt dovada vie că se poate!” FOTO/VIDEO

Medicii și personalul de la Neonatologie I din Cluj-Napoca s-au întâlnit cu familiile copiilor născuți prematur. În cadrul evenimentului, părinții și-au arătat recunoștința pentru eforturile supraomenești pe care cadrele medicale le-au depus pentru a le salva micuții, dar am putut și să vedem cum este organizată o secție în care bebelușii se zbat pentru viețile lor.

Întâlnire emoționantă a medicilor cu familiile copiilor născuți prematur, la SCJU Cluj / Foto: monitorulcj.ro

În fiecare an, Secția Clinică Neonatologie 1 din Spitalul Clinic Județean de Urgență (SCJU) Cluj-Napoca marchează Ziua Mondială a Prematurității printr-o întâlnire între medici, asistente și familiile copiilor născuți prematur în această secție.

Întâlnire între cadrele medicale și părinții bebelușilor născuț prematur / Foto: monitorulcj.ro

Întâlnirea din acest an a fost una foarte emoționantă, plină de lacrimi, dar și de zâmbete, în cadrul căreia pacientele și-au împărtășit recunoștința pentru medicii care le-au salvat micuții și le-au fost alături la fiecare pas.

Întâlnirea familiilor cu copii născuți prematur cu medicii / Foto: monitorulcj.ro

Ziua Mondială a Prematurității este dedicată conștientizării provocărilor nașterii premature și celebrează viața copiilor prematuri și a familiilor acestora. Nașterea prematură este principala cauză de deces la copiii cu vârsta sub cinci ani, anual. Aproximativ 15 milioane de copii din întreaga lume se nasc prematur, 1 din 10 copii. Din acest motiv, trebuie să acordăm o mare importanță discuțiilor pe această temă.

Dr. Gabriela Zaharie, șef de secție, ne-a spus și că cel mai mic copil pe care l-a avut în îngrijire a avut 470 de grame la naștere. Fiindcă în primele zile bebelușii pierd din greutate, acest micuț a ajuns la 430-350 de grame: „Avea 500 grame la 6 săptămâni!”

Prof. Dr. Gabriela Zaharie, șef secție / Foto: monitorulcj.ro

Acestea sunt situații complicate, iar implicarea personalului medical este extrem de importantă. Dr. Zaharia a explicat că există și cazuri excepționale, care fac ca situația să fie și mai dificilă: „Am avut mămică cu transplant renal, care a născut un copil de 600 grame și care a plecat acasă. Atunci când s-a născut nu am știut cine are nevoie mai mare de asistență medicală. Mama sau copilul. Sunt cazuri dramatice și sigur că atunci avem o explicație a creșterii ratei prematurității. Femei cu patologie autoimună, femei cu tumori sau femei care au reușit să supraviețuiască unui cancer și reușesc să dea viață unui copil. Sunt niște lucruri extraordinare, sunt practic lucruri de neînchipuit, iar altă dată erau vise. Azi pot fi realitate”, a mai spus dr. Gabriela Zaharie.

„Neonatologii sunt cei care nu au sâmbete și duminici”

Medicii din cadrul acestei secții și-au arătat devotamentul și implicarea, însă pe lângă aceștia, părinții au un rol foarte important. Din acest motiv, ei trebuie să se înarmeze cu multă răbdare atunci când ajung într-o astfel de situație.

Prof. Dr. Gabriela Zaharie și unul dintre copiii născuți prematur pe care i-a ajutat / Foto: monitorulcj.ro

„Este o muncă fantastică. Ajungi acasă și te gândești: Oare am făcut tot? Oare pot face mai mult? Oare ce se întâmplă? Cum să creăm echipa? Ce mai avem de făcut? Este un drum lung și ceea ce le spun eu prima dată mămicilor este că trebuie să ne cumpărăm răbdarea, care nu se vinde la magazinul din colț. Acest cuvânt este greu (rabdare - n.red), dar este de fapt cheia succesului. Ne bucurăm de fiecare oră, de fiecare zi pe care reușim să o ducem mai departe, împreună. A doua vorbă a mea este că am nevoie de lapte cu zâmbete. Dacă mămicile sunt încrezătoare și dacă mămicile cred în echipă și cred în lucruri pozitive, lucrurile se vor întâmpla, pentru că mai avem pe cineva sus, ocrotitor, care ne iubește și ajută acești copii să meargă mai departe.

Vreau să-mi cer și scuze pentru că nu întotdeauna am timp, fizic, necesar, de a sta de vorbă, de a explica. Și vi se pare de foarte multe ori că suntem într-o alergare continuă și toată lumea aleargă după noi și nu vrem să vorbim. Nu e că nu vrem să vorbim, dar suntem copleșiți de foarte multe lucruri. De ceea ce trebuie să fiți întotdeauna încredințați este că atunci când suntem lângă copiii dumneavoastră, toate gândurile, tot ce știm, toată energia pozitivă merge înspre acel copil. Trebuie să înțelegem că deși ne dorim întotdeauna să mergem înainte, nu toți vom putea merge înainte. Și acestea sunt lucruri, poate, mai presus de noi, mai presus de dorințele noastre. Față de acei îngeri trebuie să avem întotdeauna un gând special”, le-a spus părinților prof. dr. Gabriela Zaharie, medic primar neonatologie, șef secție Neonatologie I.

La eveniment a luat cuvântul și managerul spitalului, dr. Claudia Gherman, care a explicat că eforturile medicilor din această secție sunt permanente:

„Avem aici mămici și tătici deopotrivă (…) sunteți superbi. Nimeni nu ar fi fost aici prezent dacă nu am fi avut în spate o familie care să ne dea viață și care să ne susțină. Dacă la vremea noastră, din fericire, ne-am născut sănătoase, dumneavoastră aveți o șansă de a vă crește și îmbrățișa copiii și de ai face oameni. (...) Pot să-i mulțumesc pentru ce am doamnei profesor, că am doi copii mari și frumoși care din fericire au fost sănătoși, dar care au avut nevoie de neonatolog fără de care obstetricianul nu ar fi putut să-și ducă actul la bun sfârșit. Mulțumirile mele sunt profunde și această zi marchează doar un moment, dar să știți că efortul lor este permanent. Să știți că neonatologii sunt cei care nu au sâmbete și duminici, care la Crăciun câteodată își lasă copiii lor cu tăticii ca să vină să asiste o sarcină cu risc și cu care nu știu câte Revelioane din parcusul nostru le-am ciocnit aici, cu personalul. Avem cea mai mare satisfacție când dumneavoastră sunteți mulțumiți și fericiți”, a declarat și managerul spitalului, dr. Claudia Gherman.

Managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență, dr. Claudia Gherman / Foto: monitorulcj.ro

Părinții bebelușilor născuți prematur, recunoscători față de medicii salvatori

În cadrul evenimentului, părinții care au dorit au putut să spună câteva cuvinte despre experiența lor la secția Neonatologie I. Unii dintre aceștia au venit chiar din alte județe pentru a le mulțumi medicilor pentru eforturile depuse ca bebelușii lor să trăiască sănătoși. Un tătic din Bistrița este unul dintre aceștia:

„Sunt tătic de fetiță născută prematur, la 670 de grame. Suntem din Bistrița și suntem aici ca să vă mulțumim. A fost greu, dar este mai mult frumos decât greu. De aceea vă mulțumim din suflet pentru toate și vă rămânem profund recunoscători medicilor, asistentelor, tuturor cadrelor de aici din Spitalul Județean. Când am intrat în sală am văzut mame triste, dar cred că viața este un dar și dacă acești copii trăiesc o zi sau două sau un an este un câștig. De aceea mulțumim, vă încurajăm și vă purtăm un profund respect pentru totdeauna”, a spus Ioan, tată din Bistrița, al cărui copil a fost născut la Cluj.

Tătic al unui copil născut prematur / Foto: monitorulcj.ro

Mai departe, alte mămici și-au arătat recunoștința, în timp ce ochii li se umpleau de lacrimi:

„30 de săptămâni. Sunt atât de emoționată să vă văd pe toți aici, încât efectiv nu îmi găsesc cuvintele. Dacă dumneavoastră nu erați lângă noi zi și noapte… și când zic zi și noapte, chiar așa este! S-a întâmplat chiar și noaptea să fim chemate să discutăm despre situația copiilor, lucru care te poate dărâma pe moment și care îți poate spulbera orice speranță, dar în același timp am apreciat de fiecare dată implicarea doamnelor doctor, asistentelor, faptul că ne-au ținut la curent indiferent cât de dură a fost realitatea… faptul că ne-au încurajat așa cum au putut. Abia după aceea am înțeles de ce nu ni s-a putut spune va fi bine. Nimeni nu poate garanta lucrul ăsta. Viața unor bebeluși născuți prematur este atât de fragilă și se pot întâmpla atât de multe, într-un timp atât de scurt, încât într-adevăr nimeni nu îți poate garanta că totul va fi bine. Dar este foarte important să avem încredere în Dumnezeu, în primul rând, iar mai apoi în oamenii care sunt ajutoarele lui - medicii, asistentele, doamnele infirmiere. Dacă nu erați dumneavoastră, nu am fi putut depăși momentul ăsta, iar ei sunt dovada vie că se poate și că trebuie să fim recunoscători, înțelegători cu cadrele medicale. Pentru că uneori sunt obosite, nu au timpul necesar, uneori sunt presate de situațiile din saloane, ale copiilor. Și atunci trebuie să avem răbdare și înțelegere cu cadrele medicale. Mulțumim din suflet!”

/ Foto: monitorulcj.ro

„24 de săptămâni și 590 de grame. Astăzi nu ar fi aici fără de doamna profesor. Cinci luni a stat în spital... și am ajuns să fim recuperate, conform doamnei profesor, 100%. Nu știu cum o să putem să-i mulțumim ei și întregii echipe.”

/ Foto: monitorulcj.ro

„Așa cum și dumneavoastră recunoașteți locul din terapie, așa vă recunoaștem și noi, deși era cu mască și era foarte greu. Vă purtăm în suflet. Am spus de câte ori am putut despre dumneavoastră doar de bine. M-am bucurat foarte tare să văd că se poate, că în România se poate! Că există o echipă medicală atât de puternică, atât de bine închegată și atât de funcțională. Mulțumesc foarte mult doamnei doctor, doamnei profesor, echipei sale, asistentelor, infirmierelor... și mulțumesc foarte mult lui Dumnezeu pentru darul minunat pe care ni l-a dat și pe care ni-l arată în fiecare zi. A fost așa o mare victorie pentru noi, pentru toată familia noastră. Noi avem cinci copii și ceilalți trei copii ai noștri ne-au așteptat acasă trei luni și jumătate și aș vrea să încurajez mamele să aibă încredere și răbdare, deși la un moment dat eu când auzeam de răbdare mi se părea o ironie. Așteptam cineva să îmi spună altceva, dar nu. Era mereu vorba despre răbdare. Așa că dau mai departe acest cuvânt și un mare, mare, mare mulțumesc!”

/ Foto: monitorulcj.ro

Ulterior, cadrele medicale, părinții și copiii au mers într-o zonă special amenajată ca să petreacă mai mult timp împreună. Aici i-au așteptat mâncare, gustări dulci și o zonă în care părinții se puteau fotografia alături de copii, dar și cu medicii.

Zonă pentru poze / Foto: monitorulcj.ro

Zonă amenajată pentru întâlnirea copiilor și părinților cu medicii / Foto: monitorulcj.ro

Lipsa personalului, o problemă crucială la Neonatologie

În cadrul acestei secții există 45 de paturi, iar mare parte dintre acestea sunt mereu ocupate. Însă, problema principală este că resursa umană lipsește cu desăvârșire. Fiindcă neonatologia este extrem de complicată, cu multe riscuri implicate, există o problemă serioasă în privința lipsei de personal.

Lipsa personalului, o problemă reală în secția de Neonatologie I / Foto: monitorulcj.ro

„Întotdeauna avem undeva în jur de 40 de paturi ocupate. Problema este că în perioadele de vacanțe, când este greu pentru toată lumea, atunci aducem foarte mulți copii din afară și am avut situația să avem 60 de copii. Avem noroc că ne mișcăm mai repede cu incubatoarele sau cu pătuțurile, dar este extraordinar de greu pentru că abia face față personalul, pentru că la un moment dat există riscul de izbucnire a infecțiilor. Acestea sunt o realitate peste tot în lume, aglomerarea serviciilor. De asta ne străduim (…) Acum suntem șapte medici, un medic de maternitate, pe 45 de paturi. Ar trebui, dacă luăm cu o medie, să fim cel puțin nouă la seriviciu zilnic, fără să mai luăm în considerare când mergem în concediu și, doamne ferește, dacă ne îmbolnăvim. Asistenții, astăzi aici sunt 8, adică 60%. De mulți ani e așa. Vin și pleacă. Posturi se scot, nu este o problemă de administrație. Problema este că lumea refuză. Vine cineva și după 3-4 luni pleacă într-un serviciu în care este mult mai ușor. Am avut și noi: am angajat trei și au plecat patru. Eu am o vorbă: nu are rost să te apuci de neonatologie dacă nu iubești copiii, pentru că e o muncă inimaginabilă, cu tensiune, și necesită foarte mare implicare”, a explicat dr. Zaharie.

Neonatologie I / Foto: monitorulcj.ro

Pe lângă activitatea obișnuită, medicii mai au de desfășurat și activitatea cu studenții, pentru a-i pregăti pe viitorii doctori. Totodată, medicii trebuie să desfășoare și traininguri, fiindcă personalul trebuie constant să se pregătească, dar și să stea la discuții cu părinții.

Programe importante pentru părinți

În acest an, Campania de Ziua Mondială a Prematurității 2023 promovează metoda de îngrijire de tip cangur. Kangaroo Mother Care este o metodă practicată cu bebelușii, de obicei cu cei prematuri, în care nou-născutul este ținut piele-pe-piele pe mama sa, pe tatăl său, sau pe un alt îngrijitor. Aceasta încurajează alăptarea și hrănirea cu lapte matern și deschide calea pentru îngrijirea Kangaroo Mother Care (KMC) ca practică standard de îngrijire, punând astfel familia în centrul tuturor îngrijirilor neonatale și materne. Contactul imediat piele-la-piele, după naștere, între mamă și copil, s-a dovedit extrem de benefic pentru ambii, scăzând ratele mortalității cu 40% și în cazurile de sepsis cu 65%.

Din 2023, secția de Neonatologie 1 a SCJU Cluj a pus accent pe familie ca nucleu al îngrijirilor neonatale, aliniindu-se la tendințele mondiale de îngrijire a nou-născutului cu afecțiuni la naștere. Astfel, au fost derulate, în paralel, proiectele SUS-TIN și RISE in family, în beneficiiul pacienților îngrijiți în această maternitate.

Hăinuțe ale bebelușilor la Neonatologie I / Foto: monitorulcj.ro

Părinții pot să-și vadă copiii de la distanță, live

În ceea ce privește platforma SUS-TIN, aceasta are rolul de a pune împreună medicii, părinții și bebelușii care sunt spitalizați o perioadă îndelungată de timp la naștere. Proiectul-pilot are loc la SCJU Cluj-Napoca, secția de Neonatologie I, și începând din 2024 va fi implementată și în alte maternități, la nivel național.

Platforma îi ajută pe părinți să comunice video cu bebelușii din Terapie Intensivă Neonatală Cluj-Napoca, prin transmisiune live (fără a fi stocată și fără sunet) a imaginilor cu bebelușul în incubator. Această transmisiune este făcută doar către propriul părinte, printr-o rețea video de 25 de camere și elimină distanțarea fizică din cauza epidemiilor sau din cauza programului de muncă, a limitărilor financiare pentru transport, a locuirii în alte orașe și altele.

Camerele video de la Neonatologie I, prin care se face transmisiunea live către părinți / Foto: monitorulcj.ro

Astfel, copilul poate să fie integrat mai ușor în familie, chiar dacă familia nu se află fizic lângă el. Totodată, ajută la reducerea nivelului de stres pentru părinți, la creșterea lactației și la realizarea atașamentului părinte-copil. Părinții din Cluj-Napoca au beneficiat de peste 180 de ore de transmisiune live cu bebelușul în incubator.

O mamă din Bistrița care a născut la Cluj-Napoca, la SCJU, a explicat cât de mult a însemnat pentru ea și familia sa această platformă: „Noi suntem din Bistrița, acasă soțul meu are grijă de ceilalți 3 copii mici. De când am născut, a reușit să vină doar de 2 ori. Lipsa prezenței micuților, imediat după naștere, îi face pe bărbați să nu reușească să își poată declanșa afecțiunea, doar la gândul că au încă un copil. Privindu-i mișcările și gingășia, debutează primele sentimente paterne. Dacă nu ar fi existat platforma, frățiorii nu ar fi avut cum să înțeleagă cât de mic, de activ sau cu cine seamănă. Să vezi copilul liniștit, că se mișcă și se răsfață în somn, este un plus de încântare și liniștire pentru cei de acasă. Nu are rost să vă mai spun de bucuria bunicilor, care manifestă în general exces de îngrijorare la gândul că micuțul este prematur. Bunicii sunt obișnuiți cu situațiile extrem de delicate ale prematurilor, din generația lor. Vorbim cu cei de acas în timp ce îi privim și ne încurajează să mai avem toți răbdare până ajungem acasă!”

Prof. Dr. Gabriela Zaharie explică modul în care funcționează sistemul de transmisiune live / Foto: monitorulcj.ro

Totodată, la SCJU Cluj părinții sunt educați despre îngrijirea bebelușului prin cursuri video, în mod gratuit. Platforma SUS-TIN a atras 200 de părinți până acum, care au parcurs peste 130 de ore de învățare.

Părinții, incluși în îngrijirea copilului la terapie intensivă

Nou-născuții cu greutate foarte mică la naștere sau cei care suferă de malformații congenitale ori boli rare, se confruntă, încă din primele zile de viață, cu provocări similare prematurității. Acești nou-născuți de risc înalt petrec perioade lungi în terapiile intensive neonatale și, chiar și așa, sunt expuși riscului de a dezvolta probleme de sănătate pe termen lung. Astfel, familiile, dar și personalul medical, trec prin situații extrem de stresante.

Există, însă, un model terapeutic modern care i-ar putea ajuta în mod semnificativ - FICare - Family Integrated Care. Acesta este bazat pe includerea părinților în îngrijirea în terapie intensivă nou-născuților și oferă rezultate promițătoare. În România, acest concept nu este aplicat, iar copiii prematuri rămâni săptămâni întregi sau chiar luni de zile departe de părinți.

Secția de Neonatologie I din Cluj-Napoca este prima secție din România care va aplica acest concept, fiind parte a unui consorțiu european, ce cuprinde opt țări. Modelul FICare va fi adaptat și implementat în cadrul proiectului prin șapte programe pilot, care vor include evaluarea clinică a aproximativ 2800 de nou-născuți și educarea familiilor a aproximativ 1600 de nou-născuți de risc înalt.

Părinții care au venit să mulțumească medicilor la Neonatologie 1 / Foto: monitorulcj.ro

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: