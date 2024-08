Remedii pentru creşterea sistemului imunitar. Sfaturi pentru un stil de viaţă sănătos.

Oamenii intră în contact în fiecare zi cu microorganisme, care pot fi inhalate, ingerate sau care traiesc pe piele ori pe membranele mucosae. Dacă aceste microorganisme conduc sau nu la boli depinde de sistemul imunitar.

Atunci când sistemul imunitar este prea slab apar problemele de sănătate. Subactivitatea sistemului imunitar poate duce la infecţii severe sau chiar dezvoltarea unor tumori, scrie sfaturimedicale.ro.

Remedii pentru creşterea sistemului imunitar

Principalele remedii pentru creşterea imunităţii includ plantele medicinale, alimentele sănătoare, suplimentele alimentare, mişcarea şi odihna.

Plante medicinale pentru creşterea imunităţii:

- echinacea – substanţele active din Echinacea au o valoarea terapeutică semnificativă. Ele sunt stimulente puternice ale sistemului imunitar. Echinacea are proprietăţi antiinflamatoare și antioxidante, reduce simptomele răcelii, accelerează recuperarea şi are şi proprietăţi antivirale şi antibacteriene;

- flori de soc – socul şi-a demonstrat eficienţa în ameliorarea simptomelor de răceală, gripă, alergii şi inflamaţii;

- rădăcina de astragalus – beneficiile sunt multiple şi includ întărirea sistemului imunitar, combaterea infecţiilor virale, îmbunătăţirea sănătăţii inimii şi a vaselor de sânge. De asemenea, are şi proprietăţi antiinflamatorii si antioxidante;

- ginseng – este o plantă care ajută la creşterea imunităţii şi la adaptarea organismului la factori de stres. Ginsengul îmbunătăţeşte capacitatea de apărare a sistemului imunitar la nivel celular.

Alimente pentru creşterea imunităţii:

- alimente bogate în vitamina C – cele mai bune alimente cu vitamina C care trebuie adăugate în dietă sunt citricele, fructele de pădure, ananasul, mango, ardeiul gras şi pătrunjelul. Vitamina C este supranumită şi vitamina imunătăţii. Are proprietăţi imunostimulante, antiinflamatoare şi antioxidante;

- alimente bogate în betacaroten – cele mai bune alimente cu betacaroten care trebuie adăugate în dietă sunt morcovii, dovleacul, cartoful dulce, ardeiul gras roşu şi galben, spanacul, piersicile, caisele, pepenele galben şi roşu. Betacarotenul are o puternică activitate antioxidantă şi antiinflamatoare;

- alimente bogate în probiotice – cele mai bune alimente bogate în probiotice sunt iaurtul grecesc, chefirul, sana, brânza şi varza murată. Probioticele sunt bacterii bune care populează tractul intestinal şi au rolul de a contribui la asimilarea nutrienţilor şi de a menţine sistemul imunitar puternic.

Suplimente pentru creşterea imunităţii

Suplimentele alimentare pot fi luate doar cu acordul medicului, în funcţie de nevoia fiecărui pacient. În general, pentru creşterea imunităţii se prescriu suplimente cu vitamina C, vitamina D, omega 3, vitamina B6 sau magneziu.

