Beneficiile unui somn echilibrat asupra corpului și a minții. Cum ne reglăm programul de odihnă?

Beneficiile pe care somnul le are asupra corpului și minții nu sunt de neglijat. Un program de odihnă echilibrat poate ajuta la păstrarea unei greutăți normale și poate reduce nivelul de stres.

Beneficiile unui somn echilibrat asupra sănătății. Cum ne reglăm programul de odihnă?|Foto: pixabay.com

Somnul este unul dintre pilonii sănătății și are un impact puternic asupra funcțiilor cognitive și asupra stării noastre generale de bine. O noapte albă poate avea un impact considerabil pentru următoarele zile, în care somnul poate fi din abundență.

Pentru a funcționa în parametri optimi, corpul nostru preferă un program stabil de somn, bine structurat și fără devieri majore de la obișnuit.

Cum ne reglăm programul de somn?

Una dintre metodele ce pot înregistra rezultate presupune evitarea somnului de peste zi, astfel încât somnul din timpul nopții să fie unul complet. Însă, acest mod de reglare a programului de somn nu este recomandat de medici deoarece poate fi dăunător pentru metabolism, sistemul imunitar și endocrin și riscă să dezechilibreze complet ritmul circadian.

Ce ne recomandă medicii în schimb este să facem schimbări mici, dar consistente în programul de odihnă. Pe parcursul unei zile sunt indicate următoarele sfaturi:

*Trezitul și dormitul la ore fixe – indiferent dacă simți că ai avut sau nu un somn odihnitor, pune-ți ceasul să sune la ora dorită și trezește-te.

*Expune-te cât de mult poți la lumină – în timpul zilei, lumina are un rol important în viața noastră și în ritmul circadian, iar reducerea ei indică organismului că se apropie ora de somn.

*Fă mișcare – sportul este un bun prieten al somnului. Ajută la consumarea energiei și oferă o stare de oboseală fizică ce încurajează un somn odihnitor.

*Scade intensitatea luminii înainte de ora de culcare – reducerea intensității luminii înainte de ora de culcare reprezintă un factor cheie prin care introducem ușor starea de somnolență corpului.

*Evită să folosești telefonul cu jumătate de oră înainte de culcare – lumina pe care ecranele în general o emit are și lumină albastră care este întâlnit pe parcursul zilei și reduce starea de oboseală de care corpul are nevoie pentru a adormi.

Beneficiile unui somn echilibrat asupra sănătății

Poate ajuta la păstrarea unei greutăți normale;

Îmbunătățește sistemul imunitar;

Reduce nivelul de stres și ajută la menținerea unei minți clare;

Ajută la îmbunătățirea stării de spirit.

Somnul este un element important din viața noastră chiar și cu înaintarea în vârstă, așa că nu ezitați să apelați la medic dacă există tulburări grave ce par ireparabile, ale programului de odihnă.

Articol scris de Aurel Constantin Bîrliba.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: