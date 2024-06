Analiză. Consumul de alcool, printre principalele cauze ale mortalității timpurii. Risc crescut de dependență în cazul tinerilor consumatori.

Consumul de alcool se numără printre principalele cauze ale mortalității timpurii, fiind asociat cu aproximativ 200 de boli. Ce trebuie să știe tinerii despre riscurile și pericolele aferente consumului nociv de alcool?

Consumul de alcool se numără printre principalele cauze ale mortalității timpurii, fiind asociat cu aproximativ 200 de boli/Foto: pixabay.com

Milioane de decese anual din cauza consumului nociv de alcool

Consumul nociv de alcool contribuie la 3 milioane de decese în fiecare an la nivel global, este responsabil pentru 5,1% din povara globală a bolii și reprezintă principalul factor de risc pentru mortalitatea prematură și invaliditatea în rândul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 15 și 49 de ani. În lume, aproximativ o treime dintre decesele tinerilor de 11-15 ani se produc prin accidente rutiere din cauza alcoolului.

Consumul de alcool este asociat cu aproximativ 200 de boli și poate cauza accidente, traumatisme, accidente de muncă, violență. De asemenea, este asociat cu scăderea stimei de sine, depresie, anxietate, tulburări de comportament, risc de sinucidere. Afectează memoria, atenția, judecata, alterează capacitatea de a lua decizii, potrivit unei analize publicate de Institutul Național de Sănătate Publică (INSP).

Risc de adicție în creștere în cazul tinerilor consumatori de alcool

Potrivit sursei citate, specialiştii susţin că tinerii care consumă alcool au un risc de patru ori mai mare de a deveni dependenţi de acesta la vârsta adultă.

„Consumul de alcool este asociat cu aproximativ 200 de boli şi poate cauza accidente, traumatisme, accidente de muncă, violenţă. De asemenea, este asociat cu scăderea stimei de sine, depresie, anxietate, tulburări de comportament, risc de sinucidere. Afectează memoria, atenţia, judecata, alterează capacitatea de a lua decizii. (...) Tinerii care consumă alcool au un risc de patru ori mai mare de a deveni dependenţi de alcool la vârsta adultă. Este foarte important ca adolescenţii să nu înceapă să consume alcool şi să continue să nu consume alcool pe parcursul vieţii”, susţin specialiştii INSP.

Aceştia recomandă evitarea în totalitate a consumului de alcool de către femeile care plănuiesc să rămână însărcinate sau sunt însărcinate, consumul de alcool în perioada sarcinii putând cauza sindrom alcoolic la făt.

Conform studiului YRBSS (Youth Risk Behavior Surveillance System) desfăşurat în anul 2022 prin Institutul Naţional de Sănătate Publică, 6 din 10 liceeni din România (15-18 ani) au raportat că au consumat alcool cel puţin în una-două zile, în ultimele 30 de zile şi mai mult de două treimi din liceenii din România (15-18 ani) au declarat că au consumat alcool.

Riscuri și pericole pentru sănătate. Rolul prevenției.

Pentru a preveni expunerea la riscurile și pericolele pentru sănătate, precum și alți factori care scad calitatea vieții la consumatorii de alcool, un prim pas este acela de a informa adolescenții despre riscuri și de a-i sprijini să facă alegeri bune pentru sănătatea lor. Tinerii care consumă alcool au un risc de 4 ori mai mare de a deveni dependenți de alcool la vârsta adultă. Este foarte important ca adolescenții să nu înceapă să consume alcool și să continue să nu consume alcool pe parcursul vieții.

Adulții au un rol deosebit de important în ceea ce privește formarea mediilor, valorilor, atitudinilor pozitive și a deprinderilor sănătoase, fără consum de alcool. Deoarece nu există un nivel al consumului de alcool care să fie sigur pentru sănătate, se recomandă evitarea consumului de alcool, indiferent de vârstă.

Deși comercializarea produselor care conțin alcool este restricționată pentru persoanele sub 18 ani, 2 din 3 elevi cu vârsta de 15-16 ani din România consideră că băuturile alcoolice sunt ușor de procurat (conform datelor studiului ESPAD-European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs- derulat în anul 2019).

Prevenția consumului de alcool în rândul adolescenților este foarte importantă pentru protejarea sănătății și bunăstării lor pe termen lung, pentru reducerea riscurilor de dependență, de consum episodic excesiv de alcool și pentru promovarea unui viitor sănătos și prosper pentru tineri.

În luna iunie se desfășoară o campanie națională de informare, educare și comunicare despre efectele consumului de alcool, sub genericul „Alcoolul te face să-ți pierzi simțurile, nu problemele”, cu scopul de a comunica despre impactul negativ pe care consumul de alcool îl are asupra sănătății. Campania de informare despre efectele consumului de alcool se adresează în special tinerilor, adolescenților și părinților acestora, deoarece adolescența este o perioadă critică de dezvoltare când riscurile asociate abuzului de substanțe este în mod particular ridicat.

