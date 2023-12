UMF Cluj cheamă oamenii la donare de sânge: „Fiecare picătură de sânge donată poate însemna o șansă la viață pentru cineva în nevoie”

Reprezentanții și studenții UMF „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca fac un apel la bunătatea oamenilor printr-o campanie națională de donare de sânge, în apropierea sărbătorilor de iarnă.

Campanie de donare de sânge a studenților mediciniști / Foto: Donează sânge, fii erou - OSM Cluj - Facebook



Echipa „Donează sânge, fii erou!”, din cadrul UMF „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, organizează o campanie națională de donare de sânge la Centrele de Transfuzie Sanguină din țară.

Între 4-15 decembrie, donatorii sunt așteptați la Centrul de Transfuzie Sanguină Cluj, str. Nicolae Bălcescu, nr. 18, de luni până vineri, între orele 7:30 și 13:30.

„Vă invităm să ne alăturăm campaniei de donare de sânge 'DONAREA TA, SALVAREA MEA!'- Cluj, 4-15 decembrie! Fiecare picătură de sânge donată poate însemna o șansă la viață pentru cineva în nevoie. Echipa Donează sânge, fii erou - OSM Cluj vă așteaptă până în 15 decembrie la Centrul de Transfuzie Sanguină Cluj, str. Nicolae Bălcescu nr. 18, de luni până vineri, între orele 7:30 și 13:30!”, au transmis reprezentanții Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca.

Organizatorii anunță că au și surprize pentru donatori: „Donarea ta, salvarea mea! În această lună magică a darurilor, aducem lumină și speranță în inimi! Împreună putem face ca acest Crăciun să fie cu adevărat special pentru cei care au nevoie de ajutor. Alătură-te campaniei noastre de donare de sânge și fă un gest extraordinar de generozitate! Fiecare picătură de sânge donată poate însemna o șansă la viață pentru cineva în nevoie. (...) Avem multe surprize pentru donatori. În cadrul campaniei, vă veți putea înscrie și în Registrul Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice pentru a ajuta pacienții ce suferă de cancere de sânge, precum leucemii, limfoame sau mieloame”, au transmis cei de la „Donează sânge, fii erou!”

Pentru a facilita procesul de donare, organizatorii vă recomandă să vă programați prin aplicațiile BlooDoChallenge sau Donorium.

Cine poate dona sânge?

Principalele criterii pe care trebuie să le îndepliniți pentru a putea dona sânge:

-vârsta: 18-60 ani;

-greutate: femei – peste 50 kg; bărbați – peste 55 kg;

-să nu suferiți de boli cronice (diabet, cancer, ciroză hepatică, boli autoimune, alte boli infecțioase, etc.);

-să nu aveți alergii severe (cele sezoniere, minore nu sunt criteriu de excludere)

-să nu fi suferit intervenții chirurgicale majore în ultimele 6 luni, operații minore în ultimele 3 luni, sau intervenții stomatologice mici în ultimele 7 zile;

-să nu urmați vreun tratament medicamentos (suplimentele alimentare precum vitaminele și mineralele, de exemplu vitamina C și Zinc, sunt acceptate); -să nu vă fi tatuat și să nu vă fi pus piercing în ultimele 6 luni;

-să nu fiți în perioada menstruală (sau cu 5 zile înainte sau după);

-să nu consumați alcool și alimente bogate în grăsimi cu 48h înaintea donării.

„Donează sânge, fii erou!” este un proiect al Federației Asociațiilor Studenților în Medicină din România (FASMR) și parte a programului Standing Committee On Public Health (SCOPH) din cadrul International Federation of Medical Students’ Associations. Proiectul este susținut de către Institutul Național de Transfuzie Sanguină „Prof. Dr. C. T. Nicolau” și de către Registrul Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice.

