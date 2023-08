Caz la indigo, în Botoșani: gravidă disperată, cu dureri cumplite, apeluri zadarnice către medici. Fetița era să moară la naștere!

Apare public un caz la indigo cu cel de acum câteva zile, tot în Botoșani, la Maternitatea Spitalului Județean: o gravidă disperată, cu dureri cumplite și cu apa ruptă, a lansat apeluri zadarnice către medici, pentrub a o ajuta să nască.

Familia Bucșă împreună cu fetița lor. Foto: botoșăneanul.ro.

Abia după 16 ore de așteptare, medicii au intervenit, mama și copilul au supraviețuit, dar fetița era să moară la naștere și a rămas cu afecțiuni serioase.

Mama a ajuns la spital la ora 13.00 și a născut abia la 4.50, dar copilul avea cordonul ombilical înfășurat în jurul gâtului, a stat trei zile la terapie intensivă și a rămas cu afecțiuni cardiace.

„Pe 12 martie, în jurul orei 13:00 am ajuns la Maternitate cu apa ruptă. Mi-au făcut internare și am urcat în salon, aveam dilatație 1. Mi-au spus că sună ei doctorul meu, dar să-l sun și eu. Am sunat, dar nu mi-a răspuns, am dat SMS, tot fără niciun răspuns. Am mai încercat să sun în repetate rânduri fără niciun răspuns, la un moment dat avea și telefonul închis”, povestește Raluca, potrivit botosaneanul.ro.

Abia la ora 18.00 asistentele au vorbit cu doctorița, care nu a venit, ci a recomandat perfuzii pentru dilatație.

Mesajele trimise de pacientă medicului ginecolog. Foto: botoșăneanul.ro

„Tot veneau asistentele să verifice tensiunea, dar nu-mi zicea nimeni cât am. Nici asistentele nu au dat de doctoriță până la ora 18:00 când am înțeles că ar fi transmis să mi se bage perfuzie pentru dilatație. Zis și făcut. La ora 1:00 noaptea aveam dilatația 8 de două ore și copilul nu cobora. Dureri din ce în ce mai mari”, relatează pacienta, Raluca Bucșă.

