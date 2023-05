3 copii grav bolnavi, duși la spitale în străinătate. Alți 5 aduși acasă. Blondie: „Au diagnostice greu de pronunțat... Matei are doar 18 zile pe Pământ”

Zborul 148 al Asociației Blondie este zborul cu cei mai mulți copii. Trei copii trebuie să ajungă în străinătate la tratamente, iar alți cinci să se întoarcă în țară.

Zborul 148 - zborul Asociației Blondie cu cei mai mulți copii / Foto: Asociația Blondie

Matei, Ema și Florin sunt trei copii pe care Asociația Blondie încearcă să-i transporte cu avionul la spitale în străinătate, ca să aibă o șansă la supraviețuire.

Cu același avion, Asociația Blondie își dorește să-i aducă acasă pe Robert, Andra, Andrei, Ilinca și David, alți cinci copii care au primit o nouă șansă la viață în clinicile din afara țării.

Sunt opt copii în zborul 148 - cei mai mulți copii într-un singur zbor Blondie. Însă banii nu sunt suficienți.

„Matei are 18 zile pe Pământ și un frate geamăn. Au venit pe lume prematur, cu 5 săptămâni mai devreme decât data programată, dar nimic nu anunța că pentru unul dintre ei drumul spre Roz va urca întâi până la Cer. Ema nu are inimioara formată în întregime, iar Florin e la a treia operație.



Iar dacă există momente în care nu se potrivește nimic - găsești avion, dar nu la ora la care mai e aeroportul deschis, ai spital, și nu ai ambulanță terestră, ai banii strânși, dar nu sunt actele gata - dacă există momente când crezi că nu mai poți, cand nici măcar oboseala nu mai vrea să îți fie prietenă, apare atunci un zbor ca acesta - cu 3 copii la dus și 5 care se întorc acasă BINE după ce inimioarele lor au fost reparate. 5 copii pentru care vă ceream odată ajutorul, pentru care am potrivit ore și avion și spital și medici și aeroport și acte - vin acasă roz. Au între 4 luni și 11 ani și diagnostice cu nume greu de pronunțat. Dar greul lor s-a terminat.

Al lui Matei, însă, acum începe... Are 18 zile pe Pamant și un frate geamăn. Si niciunul dintre ei nu știe că drumul spre Roz urcă până la Cer. Și înapoi! De fiecare dată, înapoi! 30.000 de lei ne despart de zborul 148. Cu 8 copii. Share maaaasiv!”, a transmis Asociația Blondie.

Donează pentru zborul 148

Ca acești copii să primească tratamentul de care au, cu disperare, nevoie, și ca să se întoarcă acasă sănătoși, poți să contribui și tu cu o donație:

RO37 INGB 0000 9999 0909 6711 – LEI

RO34 INGB 0000 9999 0909 6765 – EURO

Deschise la ING Bank – sucursala Obregia

Asociatia Blondie – Imparte pentru alta parte

Banca: INGB CENTRALA

SWIFT: INGBROBU

BIC: INGB

C.U.I. 40914732

Revolut: +40 751 360 345

PayPal: https://www.paypal.me/asociatiablondie

Crypto moneda eGld: erd1wc5us6qsagxzagt436zdhu76rhtf3n8cfa8gzsnz2f89zvk70d3sgmkg6a (Herotag: @asociatiablondie)

Donează direct în aplicația BT Pay - Secțiunea „Susține un ONG”.

IBAN RO53 OTPV 1150 0155 8499 RO01, deschis la OTP Bank sucursala Brancoveanu București

