S-a lansat Centrul Național de Competență în Domeniul Cancerului. Patriciu Achimaș-Cadariu: „Anii care urmează aduc în zona de risc generații foarte mari”

Centrul Naţional de Competenţă în Domeniul Cancerului (CNCDC) coordonat de prof. univ. dr. Patriciu Achimaș Cadariu a fost lansat săptămâna aceasta oficial la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti.

Patriciu Achimaș-Cadariu la UMF Carol Davila din București/ Foto: Patriciu Achimaș-Cadariu

Este primul proiect de anvergură națională care implică în lupta cu această patologie expertiza din zona publică și cea privată.

CNCDC își propune îmbunătăţirea managementului pacienţilor cu neoplasm, prin dezvoltarea unor programe bazate pe progresele din medicina personalizată, telemedicină, caracterizarea moleculară a tumorilor, sisteme imagistice şi inteligenţă artificială prin cercetare integrativă și dezvoltarea unei reţele de cercetare colaborativă.

Partenerii Institutului Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuță” din Cluj-Napoca în acest proiect sunt Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, Universitatea Politehnică din București, Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare „Victor Babeș” din București, precum și șase companii private specializate pe servicii medicale și IT: Centrul de Oncologie St. Nectarie, Kol Medical Media, Oncohelp TM, Oncomed, Netvibes și Medlife.

Coordonatorul centrului este prof. univ. dr. Patriciu Achimaș-Cadariu

Coordonatorul proiectului, prof. univ. dr. Patriciu Achimaș-Cadariu, medic primar, Ginecologie și Chirurgie Oncologică în cadrul IOCN, a coordonat științific grupul care a redactat Planul Național de Combatere a Cancerului, devenit între timp lege.

Centrul coordonat de la Cluj va fi finanțat prin PNRR (Suport pentru Sectorul privat, Cercetare, Dezvoltare și Inovare) iar profesorul Achimaș-Cadariu spune că are ca obiectiv dezvoltarea și aplicarea abordărilor de ultimă generație pentru îmbunătățirea managementului pacienților cu cancer - screening, diagnostic, prognostic, tratament și servicii de îngrijire paliativă în conformitate cu ghidurile europene.

„Anii care urmează aduc în zona de risc generații foarte mari, de sute de mii de românce și români, care au nevoie de grija noastră. Ce facem de fapt aici? Creem un instrument prin care vom putea operaționaliza planul de cancer. Construim un arhipelag. Fiindcă, pe diverse insule de competențe, mai mici sau mai mari, stau universități, institute, firme de IT, toate elementele de care avem nevoie pentru a evita ceea ce putem evita, pentru a prelungi supraviețuirea, a transforma această boală într-una cronică și pentru a îmbunătăți calitatea vieții. Dacă insulelele acestea vor sta veșnic disparate și nu vor reuși să conflueze în arhipelag, pentru ca mai apoi să creeze o rețea națională, însemnă că nu am făcut nimic. Știm că suntem foarte buni în zona de IT, și aici putem să ajutăm foarte mult, știm că suntem foarte buni în zona de medicină, dar din păcate nu suntem peste tot la fel. Și de aceea este foarte important să creăm această rețea foarte reprezentativă - Iași, Cluj, Timișoara, București, Craiova, plus fiecare rețea regională dezvoltată de fiecare dintre entități. Așa a fost gândit proiectul de cercetare încât cetățeanul să simtă că vine în ajutorul lui. Contributorul să știe pentru ce dă banul”, a declarat Prof. Univ. Dr. Patriciu Achimaș-Cadariu, coordonator Centrului Național de Competență în domeniul Cancerului, IOCN.

„România, din punct de vedere al inovării, nu stă bine. Știți că există un scor european al inovării în care România este pe ultimul loc, după Bulgaria, amândouă fiind sub 50 la sută. Din cele 27 de criterii prin care se evaluează o țară din punct de vedere al inovării suntem în spate, dar, cu astfel de acțiuni, sperăm să creștem internaționalizarea cercetării, să ne păstrăm cercetătorii în institute, dar să aducem și de afară, astfel încât, în timp, să găsim metode de screening, de diagnostic, de tratament personalizat și mai ales de creștere a calității vieții pacienților cu cancer”, a transmis Rector Prof. Dr. Viorel Jinga - Universitatea de Medicină si Farmacie „Carol Davila” București.

„Îmi exprim convingerea că este doar un prim pas către un demers mai larg care să ducă la îmbunătățirea calității vieții pacienților de cancer și la reducerea decalajelor pe care România le are față de alte țări europene. Totodată, este un model de bune practici care poate fi multiplicat la nivel național, motiv pentru care îmi doresc ca acest proiect să fie unul de succes”, a adăugat Diana Păun, consilier prezidențial, Departamentul Sănătate Publică.

Temele de cercetare în cadrul consorțiului:

Creșterea capacității centrelor de oncologie prin implementarea componentelor EDA în cadrul RNCR (medicină personalizată, telemedicină, placa tumorală moleculară, sisteme de imagistică), pilotarea utilizării datelor multi-omice în cadrul IOCN Cluj De la măsuri de prevenire și depistare a cancerului la strategii personalizate centrate pe pacient pentru anumite tumori maligne la adulți și copii, printr-o mai bună înțelegere a factorilor determinanți ai bolii (Universitatea de Medicina și Farmacie „Carol Davila”, București) Rețelei Române de Cercetare a Cancerului (RNCR) - Universitatea Politehnica din Bucuresti Intervenții pentru îmbunătățirea experienței de asistență medicală și a calității vieții pacienților care accesează servicii de oncologie și îngrijire paliativă (Universitatea de Medicina și Farmacie „Grigore T. Popa”, Iași) Standardizarea etapelor și automatizarea procesului de diagnosticare precoce de precizie și de testare predictiva în cazul cancerului colorectal pentru a optimiza timpul pana la rezultatul final (Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale „Victor Babeș”, București)

